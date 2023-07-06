Банк "Открытие": большинство жителей ПФО уверены, что классические банки останутся через 10 лет

58% жителей Приволжья полагают, что через 10 лет не исчезнут банковские карты, 76% опрошенных уверены в сохранении наличных как средства платежа. Большинство резидентов региона ставят на сохранение классических банков и банковских отделений. Таковы результаты опроса* о будущем банковской системы глазами россиян, проведенного банком "Открытие" к Финансовому конгрессу Банка России в Санкт-Петербурге.

По мнению 32% опрошенных, через 10 лет в нашей стране будет работать примерно столько же банков, сколько сейчас (около 400). Более половины респондентов (55%) ожидают уменьшение их числа, причем 6% из них полагают, что в России останется не более 10 банков. Наибольший процент прогнозирующих сокращение количества банков в России зафиксирован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (64%), наименьший в Южном федеральном округе (47%). Затруднились ответить на этот вопрос 13%.

Только 29% опрошенных региона полагают, что через 10 лет исчезнут пластиковые карты (7% определенно да, 22% скорее да, что на 1% меньше общероссийских показателей). В Санкт-Петербурге и Ленинградской области так считают 41%. При этом 65% опрошенных уверены, что банковские карты никуда не денутся (28% определенно нет, 37% скорее нет).

Лишь 18% жителей в ПФО прогнозируют исчезновение наличных в течение ближайшего десятилетия (это меньше, чем во всех остальных регионах России). Чаще всего такой прогноз давали жители Москвы и Московской области (33%). По мнению 76% наличные останутся всеобщим платежным средством, а люди должны иметь право расплачиваться любым удобным для них способом.

Перспективы цифрового рубля как всеобщего платежного средства жителям Приволжья пока не ясны. Только 33% полагают, что он может стать всеобщим средством платежей в течение 10 лет (12% определенно да, 21% скорее да). На Урале этот показатель составил 45%. При этом 53% считают, что у цифрового рубля не получится стать всеобщим платежным средством за 10 лет (16% определенно нет, 37% скорее нет). Часть респондентов (14%) не понимают, что такое цифровая валюта.

84% прогнозируют сохранение в России банковских офисов в ближайшие 10 лет (35% определенно да, 49% скорее да). На Урале так ответили 91%, в Сибири 78%. Лишь 10% респондентов ПФО уверены в исчезновении банковских отделений и переводе всех услуг и сервисов в онлайн (на Урале 6%, в Сибири 15%). Еще 6% затруднились с ответом на этот вопрос.

66% резидентов региона полагают, что и через десять лет останутся классические банки с привычным набором финансовых услуг. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Северо-Западном федеральном округе такой ответ дали по 75% респондентов. По мнению 23% опрошенных, вместо классических банков через 10 лет мы увидим универсальные экосистемы или мета-вселенные с набором финансовых и нефинансовых услуг. Больше всего верят в такой сценарий на Урале (29%), меньше всего на Дальнем Востоке (20%). Затруднились дать ответ на этот вопрос 11%.

*Опрос проведен 26 июня — 4 июля 2023 года среди 1000 респондентов во всех регионах России в городах с населением свыше 100 тысяч человек в возрасте 18-65 лет по репрезентативной выборке.