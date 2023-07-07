Новикомбанк выступает Программным партнером Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2023, которая пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля 2023 года. Эксперты банка примут участие в дискуссиях деловой программы мероприятия, посвященных вопросам финансирования проектов, направленных на обеспечение технологической независимости страны. При поддержке Новикомбанка, который в этом году отмечает свое 30-летие, также пройдет сессия "Финансирование инноваций в промышленности: от классики к цифре".

В этом году главная тема международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2023 "Устойчивое производство: стратегии обновления". Дискуссии участников рынка и экспертного сообщества будут посвящены будущему промышленных технологий и выстраиванию эффективных производственных цепочек, поиску новых стратегий работы и обеспечению бесперебойных поставок. На площадке соберутся ведущие эксперты в сфере экономики и промышленности, руководители крупнейших компаний, представители власти.

Деловые мероприятия будут проходить все четыре дня выставки. В первый день состоится главная стратегическая сессия ИННОПРОМ. Для участия в дискуссии приглашены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко, зампред правительства-министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, а также руководители международных промышленных компаний.

Опорный банк Госкорпорации Ростех Новикомбанк с 2019 года принимает активное участие в работе ИННОПРОМ. Так, в 2022 году на площадке главной промышленной выставки банк подписал соглашения на общую сумму 24,5 млрд рублей. В рамках заключенных соглашений банк выступил организатором финансирования проектов по развитию радиоэлектронной, медицинской и машиностроительной отраслей промышленности.

На мероприятиях деловой программы ИННОПРОМ-2022 эксперты Новикомбанка представили свои предложения по теме запуска новых проектов и поддержки ключевых отраслей промышленности.

В этом году Новикомбанк выступит партнером сессии "Финансирование инноваций в промышленности: от классики к цифре", которая состоится в рамках трека "Финансирование промышленности". Эксперты рассмотрят особенности поддержки проекта на каждом этапе жизненного цикла с инновационной составляющей, а также инструменты повышения доступности финансовых ресурсов для промышленности, включая возможности для снижения стоимости и упрощения процедур привлечения финансирования. Кроме того, участники дискуссии обсудят новые цифровые решения, основанные на выпуске и обороте цифровых финансовых активов, утилитарных цифровых прав и гибридных цифровых прав.