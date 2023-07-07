В Жигулевске мужчина получил 150 часов обязательных работ за незаконную рыбалку

В Жигулевске мировой суд вынес 41-летнему жителю Тольятти приговор за незаконную ловлю рыбы. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
1 марта 2023 г. сторож базы отдыха сетью выловил из Волги плотву, леща и стерлядь. Этим он причинил водным биоресурсам ущерб более 30 тыс. рублей.
Суд назначил мужчине 150 часов обязательных работ. Также у него конфисковали в доход государства резиновую лодку. Причиненный ущерб нарушитель возместил еще во время дознания.
Последние комментарии
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!
Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...