В Жигулевске мужчина получил 150 часов обязательных работ за незаконную рыбалку

В Жигулевске мировой суд вынес 41-летнему жителю Тольятти приговор за незаконную ловлю рыбы. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

1 марта 2023 г. сторож базы отдыха сетью выловил из Волги плотву, леща и стерлядь. Этим он причинил водным биоресурсам ущерб более 30 тыс. рублей.

Суд назначил мужчине 150 часов обязательных работ. Также у него конфисковали в доход государства резиновую лодку. Причиненный ущерб нарушитель возместил еще во время дознания.