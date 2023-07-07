Самарчанка получила 10 лет колонии за 150 г наркотиков

В Кинельском районе Самарской области суд вынес приговор 34-летней жительнице Самары, которую обвиняли в сбыте наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Женщину задержали в марте 2021 года. На 94 км подъездной дороги к Оренбургу правоохранители остановили машину и нашли у пассажирки 110 г наркотика.

Кроме того, в телефоне задержанной были координаты 68 тайников в Кинеле и Бузулуке. Из "закладок" изъяли еще 44 г запрещенного вещества.

В итоге женщину приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима.