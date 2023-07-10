СамГТУ разработает проект строительства канализации в Зубчаниновке

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Департамент городского хозяйства и экологии Самары определился с подрядчиком, который разработает проектно-сметную документацию на строительство и реконструкцию коллектора дождевой канализации по ул. Литвинова в пос. Зубчаниновка.