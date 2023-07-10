Принято решение о выплате дивидендов акционерам Новикомбанка

На годовом общем собрании акционеров Новикомбанка принято решение о выплате дивидендов за 2022 год. Решение связано с положительными результатами деятельности финансовой организации, которая получила рекордную прибыль по итогам года в размере 19,4 млрд рублей. Выплаченные дивиденды будут использованы в соответствии с целями и задачами, которые поставлены перед Государственной корпорацией Ростех.

Общее собрание акционеров Новикомбанка одобрило выплату дивидендов за 2022 год в размере 413 рублей на одну акцию. Всего банк направит на выплату дивидендов 4,9 млрд рублей.

Реестр акционеров для получения дивидендов формируется на 10 июля.

Новикомбанк ежегодно с 2019 года выплачивает дивиденды акционерам по результатам своей деятельности несмотря на внешние вызовы. Средства реинвестируются в проекты отечественной промышленности в соответствии с целями и задачами, поставленными перед акционерами банка.

В частности, деятельность ключевого акционера банка, Госкорпорации Ростех направлена на содействие разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции. Предприятия крупнейшей в стране промышленной компании выпускают тысячи видов продукции, как военной, так и гражданской — от самолетов до вакцин.

Стратегия Новикомбанка полностью синхронизирована со стратегией Госкорпорации, которая сегодня заключается в обеспечении импортозамещения и достижении технологического суверенитета в приоритетных для государства отраслях.

В условиях сложной экономической ситуации банк стабильно оказывает финансовую поддержку предприятиям промышленности, которые выполняют задачи по наращиванию выпуска современной востребованной продукции. С целью повышения доступности финансирования для высокотехнологичных предприятий Новикомбанк участвует в реализации ключевых механизмов с господдержкой, оперативно внедрил собственные специальные программы поддержки промышленности. Все эти меры позволяют предоставлять клиентам финансирование на комфортных для них условиях.

"Несмотря на серьезные потрясения, с которыми столкнулся банковский рынок и российская экономика в целом в 2022 году, бизнес-модель Новикомбанка показала высокую устойчивость и эффективность. Банк активно наращивал кредитование, поддерживая ключевые проекты на оптимальных условиях в таких отраслях, как авиастроение, машиностроение, судостроение, электроника, транспорт и нефтедобыча. Заработанная банком прибыль будет направлена на дальнейшее развитие отечественной промышленности и реализацию важнейших для страны проектов", — отметила Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.