Матео Барач вернулся в "Крылья Советов"

Хорватский футболист "Крыльев Советов" Матео Барач прибыл в Россию и будет тренироваться с командой в текущее межсезонье, сообщает Metaratings.ru со ссылкой нв пресс-службу самарского клуба.

Ранее "Крылья", вышедшие из отпуска 24 июня, объявили, что Барач присоединится к команде после получения российской визы. Футболист прибыл в Россию на прошлой неделе, однако 7 июля "Крылья" без него провели товарищеский матч с "Нефтехимиком" (3:2) и получили два выходных дня.

Вторую часть прошлого сезона Барач провел в аренде в бельгийском "Остенде". Агент игрока Стипе Лапич сообщал изданию, что футболист настроен провести сезон 2023/24 в "Крыльях" и выразил уверенность в том, что Матео получит игровую практику.