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Футбол Спорт

Матео Барач вернулся в "Крылья Советов"

САМАРА. 11 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Хорватский футболист "Крыльев Советов" Матео Барач прибыл в Россию и будет тренироваться с командой в текущее межсезонье, сообщает Metaratings.ru со ссылкой нв пресс-службу самарского клуба.

Ранее "Крылья", вышедшие из отпуска 24 июня, объявили, что Барач присоединится к команде после получения российской визы. Футболист прибыл в Россию на прошлой неделе, однако 7 июля "Крылья" без него провели товарищеский матч с "Нефтехимиком" (3:2) и получили два выходных дня.

Вторую часть прошлого сезона Барач провел в аренде в бельгийском "Остенде". Агент игрока Стипе Лапич сообщал изданию, что футболист настроен провести сезон 2023/24 в "Крыльях" и выразил уверенность в том, что Матео получит игровую практику.

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

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Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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