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Новикомбанк и Фонд развития ХМАО-Югры поддержат инновационные проекты региона

САМАРА. 11 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, подписал соглашение с Фондом развития Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) — Югры. Сотрудничество направлено на совместную работу в области финансирования промышленных предприятий региона.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Документ в присутствии первого заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Алексея Забозлаева подписали заместитель Председателя Правления Новикомбанка Алексей Кузнецов и генеральный директор Фонда Роман Колупаев. Соглашение заключено в ходе деловой программы Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2023.

В рамках партнерства будет налажено взаимодействие банка с Фондом ХМАО — Югры по правовым, экономическим, финансовым и техническим вопросам. Также стороны намерены разрабатывать совместные проекты с использованием всех возможных финансовых инструментов господдержки, ориентированных на внедрение инноваций в промышленность.

"Цель нашего партнерства с Фондом — способствовать решению задач по созданию современной промышленной инфраструктуры через развитие собственных производств на территории округа. Благодаря сотрудничеству с региональным фондом мы сможем обеспечить оптимальным и выгодным финансированием сектор промышленности Югры для ускоренного внедрения перспективных технологий", — подчеркнул заместитель Председателя Правления Новикомбанка Алексей Кузнецов.

Новикомбанк сотрудничает с региональными представительствами Фонда развития промышленности, оказывая услуги комплексного расчетного центра и предоставляя предприятиям высокотехнологичных отраслей банковские гарантии под выданные займы, а при необходимости — софинансирование.

ИННОПРОМ — главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России. Выступая одним из ключевых полигонов Министерства промышленности и торговли РФ, ИННОПРОМ служит площадкой, где закладываются основы промышленной политики. До 80% посетителей выставки — профессиональные покупатели из разных стран мира, специалисты промышленных предприятий, принимающие решения о внедрении на производстве новой продукции и технологий. Страна-партнер этого года — Республика Беларусь.

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