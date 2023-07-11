Охват цифровой ипотеки Банка ДОМ.РФ достиг 1500 населенных пунктов России

Цифровую ипотеку от Банка ДОМ.РФ могут получить жители более 1500 населенных пунктов по всей Российской Федерации. Выездной сотрудник проводит идентификацию клиента и оформляет кредитную документацию, которая подписывается с помощью электронной подписи.

Все процедуры ипотечного кредитования Банк ДОМ.РФ может провести онлайн. Так, в электронном формате возможно подать заявку на ипотеку, подтвердить доходы и занятость без сбора копий трудовой книжки и НДФЛ, а также выпустить закладную и зарегистрировать сделку в Росреестре.

О развитии дистанционного формата ипотеки рассказал заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

"Мы развиваем онлайн-ипотеку без посещения банка клиентом с 2022 года. Для этого запускаются новые сервисы и услуги, такие как выездной курьер или мобильный банкир. Такой подход пользуется популярностью, люди стали больше доверять дистанционному формату в том числе при проведении значимых сделок, таких как покупка недвижимости", — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

По словам руководителя подразделения "Диджитал" Банка ДОМ.РФ Олега Комлика, одной из главных задач компании является выстраивание бесшовного клиентского пути.

"Это комплексная работа, которая затрагивает не только процессы внутри банка, но и вне его периметра. Например, с нашей методологической поддержкой активно развивается рынок электронных закладных. В Банке ДОМ.РФ их доля при выдаче новых кредитов в 1 квартале 2023 года уже превысила 20%. Е-закладные способствуют секьюритизации ипотечных активов, для банков — это возможность получить дополнительные средства для развития ипотечного бизнеса, а для рынка это означает рост объемов кредитования", — отметил директор подразделения Диджитал Банка ДОМ.РФ Олег Комлик.