Новикомбанк выводит сотрудничество с региональными институтами развития на новый уровень

В рамках деловой программы Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2023 Новикомбанк вручил Гарантийному фонду ХМАО и Свердловскому областному фонду поддержки предпринимательства награды за эффективное сотрудничество. Церемониям предшествовали деловые встречи руководства Банка с представителями региональных органов власти и институтов развития Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, на которых были подведены итоги совместной работы, а также намечены планы на будущее.

Новикомбанк в интересах своих партнеров и клиентов во всех индустриальных субъектах федерации активно взаимодействует с представителями Правительства регионов, профильными органами власти и институтами развития в целях развития экономического потенциала территорий.

В ходе крупнейшей профильной выставки ИННОПРОМ-2023, главная тема которой "Устойчивое производство: стратегии обновления", банк провел ряд переговоров с руководством Свердловской области и руководством Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Стороны обсудили направления развития сотрудничества и совместное участие в реализации приоритетных проектов.

Так, в торжественной обстановке старший вице-президент Новикомбанка Анна Лаврентьева передала благодарственное письмо за плодотворное сотрудничество в сфере поддержки предпринимательства с "Югорской региональной гарантийной организацией" Алексею Забозлаеву, Первому заместителю Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

На стенде Госкорпорации Ростех в присутствии представителей Министерства инвестиций и развития Свердловской области за вклад в финансовое обеспечение развития малого и среднего бизнеса был награжден руководитель Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

"Новикомбанк работает с региональными органами власти и институтами развития по принципу наибольшей эффективности для всех сторон, выстраивая партнерские отношения и получая синергетический эффект. Такое взаимодействие способствует комплексной поддержке предприятий, включая компании сегмента МСП, на преференциальной основе с использованием мер государственной поддержки и механизмов институтов развития. Конструктивная работа и поддержка, которую гарантийные фонды оказывают предпринимателям при партнерстве Новикомбанка, направлена на решение задач промышленности и рост экономической активности", — подчеркнула старший вице-президент Новикомбанка Анна Лаврентьева.

Реализуя программу гарантийной поддержки, фонды ХМАО и Свердловской области предоставляют поручительства компаниям малого и среднего предпринимательства, обеспечивая доступ компаний данного сегмента к финансовым ресурсам. В свою очередь, Новикомбанк поддерживает приоритетные для территорий инициативы и проекты, которые в том числе содействуют развитию малого и среднего бизнеса. Опорный банк Госкорпорации Ростех уделяет большое внимание тому, чтобы его заемщики имели доступ ко всему спектру инструментов кредитования, включая льготное финансирование. Партнерство с региональными гарантийными организациями, включая Гарантийный Фонд ХМАО и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства, является одним из приоритетов в данном направлении.