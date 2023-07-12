В Самаре мужчина получил два года за призывы к террористической деятельности

В понедельник, 10 июля, в Центральном окружном военном суде в Самаре провозглашен приговор в отношении мужчины, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание и пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет").
Как пояснили в суде, приговором подсудимому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима, с лишением на два года права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.
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Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!
Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...