В Самаре мужчина получил два года за призывы к террористической деятельности

В понедельник, 10 июля, в Центральном окружном военном суде в Самаре провозглашен приговор в отношении мужчины, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание и пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет").

Как пояснили в суде, приговором подсудимому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима, с лишением на два года права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.