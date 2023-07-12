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Суды Происшествия

В Самаре мужчина получил два года за призывы к террористической деятельности

САМАРА. 12 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 10 июля, в Центральном окружном военном суде в Самаре провозглашен приговор в отношении мужчины, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание и пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет").

Как пояснили в суде, приговором подсудимому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима, с лишением на два года права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

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