Самарчанка проведет семь лет в колонии за дачу взятки сотруднику налоговой

В Самаре вынесли приговор местной жительнице, которую обвиняли в даче взятуи сотруднику налоговой инспекции, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Следствием и судом установлено, что 14 апреля 2022 г. злоумышленница, действовавшая в интересах ряда фирм-однодневок, договорилась с начальником контрольно-аналитического отдела одной из налоговых инспекций региона о передаче в качестве взятки 300 тыс. руб. за общее покровительство деятельности указанных организаций и не проведение мероприятий налогового контроля. Сотрудник налоговой инспекции сообщил о произошедшем в правоохранительные органы. После передачи части денежных средств в размере 100 тыс. руб. женщина была задержана сотрудниками УФСБ России по Самарской области в рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере). Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет, с отбыванием в колонии общего режима и штрафа в размере 3 млн рублей.