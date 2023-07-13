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Новикомбанк обсудил финансирование инноваций в промышленности

САМАРА. 13 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, выступил инициатором панельной дискуссии на тему "Финансирование инноваций в промышленности: от классики к цифре". Обсуждение с участием представителей органов власти, институтов развития, операторов информационных систем и реального сектора экономики прошло в рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2023.

Фото: предоставлено Новикомбанком

На открытии заседания модератор, вице-президент по финансовой политике и развитию секторов экономики Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Мурычев отметил важность внедрения инноваций в промышленность для решения стратегических задач государства, включая достижение технологического суверенитета и структурной адаптации экономики. Предприятиям для перестройки и запуска новых производств в соответствии с обозначенными приоритетами необходимы значительные объемы ресурсов. Существенную роль в трансформации экономики играют кредитные организации, обеспечивающие финансовую инфраструктуру и необходимую для реализации инвестиционных проектов ликвидность.

О возможностях банковского сектора по содействию внедрения инноваций в промышленность в своем докладе рассказала старший вице-президент Новикомбанка Анна Лаврентьева. В качестве прогрессивных инструментов, уже вошедших в практику, спикер выделила финансирование с господдержкой и регуляторными стимулами, собственные преференциальные банковские программы, выпуск облигаций устойчивого развития, выкуп кредитными организациями портфелей займов институтов развития.

"Инновационные проекты и условия, в которых их предстоит реализовывать, требуют от банков постоянного развития, на базе устоявшихся инструментов возникают новые. Кроме того, взаимодействие с государственными платформами и сервисами, которое идет в цифровом формате, также влечет за собой соответствующую актуализацию продуктовой линейки. На наш взгляд, синергия между традиционными и новыми финансовыми инструментами вышла на качественно новый уровень, и все они могут быть объединены в одном проекте от идеи до серии", — рассказала Анна Лаврентьева. На реальном примере было показано, как гибридный подход позволяет максимально полно на оптимальных условиях удовлетворить потребности промышленного предприятия и повысить эффективность реализуемого при поддержке Новикомбанка и Госкорпорации Ростех приоритетного для экономики страны проекта.

Отдельно спикер остановилась на таком новом инструменте, как цифровые финансовые активы, который сейчас активно тестируется банковским сообществом. Для развития этого рынка Новикомбанк сформировал четыре ключевых предложения: это повышение информированности, принятие методологии рейтингования, распространение на государственных эмитентов, мораторий на санкции в рамках экспериментального правового режима.

В ходе дискуссии участники также обсудили практику пилотных выпусков цифровых финансовых активов, вопросы регулирования их обращения; перспективы использования новых механизмов, направленных на формирование длинных денег в экономике. Представители крупнейших производственных компаний страны поделились мнениями и практическим опытом реализации инновационных проектов в текущих условиях, в том числе с привлечением новых финансовых инструментов.

По итогам сессии участники пришли к выводу, что комплексный подход и сочетание традиционных и новых инструментов позволят обеспечить инвестиционную активность компаний на поддержку приоритетных проектов и достичь целей, поставленных руководством страны.

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