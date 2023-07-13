В Самаре обвиняемого в содействии терроризму приговорили к 10 годам заключения

В среду, 12 июля, в Центральном окружном военном суде в Самаре огласили приговор подсудимому Н., признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности через склонение лиц к совершению террористических актов и созданию террористических организаций). Об этом сообщили в суде.

В суде пояснили, что за указанное преступление мужчине назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы.

Поскольку в январе этого года подсудимый уже был приговорен Автозаводским районным судом к 6 годам и 8 месяцам заключения в колонии строгого режима за причастность к незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, Центральный окружной военный суд по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно приговорил его к 10 годам лишения свободы. Причем первые три года он должен отбывать в тюрьме, а оставшуюся часть срока - в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.