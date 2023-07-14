Новикомбанк рассказал о механизмах стимулирования инвестиций

На Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ-2023" состоялось Заседание Экспертного совета по развитию внешнеэкономической деятельности при Комитете Государственной Думы по экономической политике при поддержке Минпромторга России, в ходе которого обсуждались инструменты защиты внутреннего рынка для содействия отечественной промышленности в современных условиях.

В мероприятии приняли участие Первый заместитель Министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, депутаты Госдумы, представители Росстандарта, Минпромторга России, Правительства Москвы, экспертных организаций, предприятий реального сектора экономики.

В ходе дискуссии о протекционизме в интересах отечественных производителей было отмечено, что предприятиями, расширяющими свое присутствие на внутреннем рынке с учетом высвободившихся ниш, уже активно используются сформированные государством защитные меры, включая механизмы господдержки производства продукции, преференции при участии в государственных и корпоративных закупках, а также тарифное и таможенное регулирование.

Спикеры отметили, что меры по адаптации российской экономики к новым условиям также направлены на переориентацию экспортных потоков на рынки дружественных стран, где востребована российская продукция, содействие возможностям внешнеторговой деятельности компаний, создание новых цепочек поставок товаров на фоне сохраняющегося санкционного давления. Было подчеркнуто, что в текущих условиях важно выстроить слаженную совместную работу федеральных и региональных органов власти, промышленных предприятий, общественных организаций, банков.

В рамках заседания старший вице-президент Новикомбанка — опорного банка Госкорпорации Ростех, Анна Лаврентьева рассказала о важности защиты внутреннего рынка в долгосрочной перспективе при принятии решения о реализации инвестиционных проектов промышленности, о возможностях использования предприятиями для запуска производства высокотехнологичной продукции нового инструмента стимулирования вложений — таксономии проектов.

"Таксономия проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики отражает приоритеты государства по развитию инвестиционной деятельности. Это комплексный инструмент, который реализуется во взаимодействии банков, банковского регулятора, профильных министерств и институтов развития. И что особенно важно, без дополнительной нагрузки на бюджет. По таким проектам возможно снижение нагрузки на банковский капитал, что позволит кредитным организациям профинансировать их на оптимальных для промышленности условиях", — прокомментировала Анна Лаврентьева.

Новикомбанк, которому в этом году исполняется 30 лет, предоставляет своим клиентам широкий перечень современных банковских инструментов и услуг на преференциальных условиях. Широкая продуктовая матрица, включая созданные совместно с акционером собственные преференциальные программы для высокотехнологичных предприятий, позволяет обеспечить доступное финансирование на всех этапах жизненного цикла проекта. Для поддержки проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики Новикомбанком также разработана собственная программа.