Новикомбанк профинансирует высокотехнологичные проекты отечественного двигателестроения

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, одобрил заключение с Научно-производственной ассоциацией "Технопарк Авиационных Технологий" соглашения о предоставлении банковских гарантий в размере 250 млн рублей. Это позволит предприятию заключить контракты для разработки и поставки комплектующих для инновационных двигателей в сфере гражданской авиации.

В рамках программ поддержки гражданского двигателестроения Новикомбанк заключил с НПА "Технопарк АТ" соглашение о предоставлении банковских гарантий на общую сумму 250 млн рублей. Реализация данного соглашения даст предприятию возможность заключить контракты с крупными отечественными предприятиями.

Соответствующий документ на полях Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2023 подписали заместитель Председателя Правления Новикомбанка Алексей Кузнецов и финансовый директор НПА "Технопарк Авиационных Технологий" Фирзан Юмагулов.

Научно-производственная ассоциация "Технопарк Авиационных Технологий" образована в Уфе в 2007 году с целью поддержки и продвижения инновационных проектов от научной идеи до серийного выпуска продукции. На предприятии выполняются заказы ПАО "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение" и других структур Объединенной двигателестроительной корпорации, в том числе под задачи производства двигателей новейшего поколения ПД-14 и ПД-8.

"Новикомбанк активно поддерживает значимые проекты в области авиа- и двигателестроения: отрасль занимает лидирующее место в кредитном портфеле банка. Обеспечивая комплексными финансовыми решениями этот ключевой сегмент российской экономики, банк своевременно и качественно способствует ускорению процессов масштабного импортозамещения в стране, а также создания востребованной и конкурентной на мировых рынках продукции", — отметил заместитель Председателя Правления Новикомбанка Алексей Кузнецов.