16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарцам рассказали, в какой валюте хранить сбережения Банк ДОМ.РФ определил предпочтения ипотечных клиентов в области ИЖС ВТБ: мошенническая активность выросла в 1,6 раза Большинство жителей ПФО удовлетворены качеством дорог, уборки улиц и экологической обстановкой в своих городах Новикомбанк начал сотрудничество с одним из ведущих российских судостроительных заводов

Банки Финансы

Новикомбанк профинансирует высокотехнологичные проекты отечественного двигателестроения

САМАРА. 14 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 26
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, одобрил заключение с Научно-производственной ассоциацией "Технопарк Авиационных Технологий" соглашения о предоставлении банковских гарантий в размере 250 млн рублей. Это позволит предприятию заключить контракты для разработки и поставки комплектующих для инновационных двигателей в сфере гражданской авиации.

Фото: предоставлено Новикомбанком

В рамках программ поддержки гражданского двигателестроения Новикомбанк заключил с НПА "Технопарк АТ" соглашение о предоставлении банковских гарантий на общую сумму 250 млн рублей. Реализация данного соглашения даст предприятию возможность заключить контракты с крупными отечественными предприятиями.

Соответствующий документ на полях Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2023 подписали заместитель Председателя Правления Новикомбанка Алексей Кузнецов и финансовый директор НПА "Технопарк Авиационных Технологий" Фирзан Юмагулов.

Научно-производственная ассоциация "Технопарк Авиационных Технологий" образована в Уфе в 2007 году с целью поддержки и продвижения инновационных проектов от научной идеи до серийного выпуска продукции. На предприятии выполняются заказы ПАО "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение" и других структур Объединенной двигателестроительной корпорации, в том числе под задачи производства двигателей новейшего поколения ПД-14 и ПД-8.

"Новикомбанк активно поддерживает значимые проекты в области авиа- и двигателестроения: отрасль занимает лидирующее место в кредитном портфеле банка. Обеспечивая комплексными финансовыми решениями этот ключевой сегмент российской экономики, банк своевременно и качественно способствует ускорению процессов масштабного импортозамещения в стране, а также создания востребованной и конкурентной на мировых рынках продукции", — отметил заместитель Председателя Правления Новикомбанка Алексей Кузнецов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 14 июня 2023 10:19 Александр Ведяхин провел рабочую встречу с губернатором Самарской области

такие встречи всегда оказывают благотворное воздействие на взаимодействие сбера и регионом,я думаю их нужно проводить чаще

Алексей Воробьев 17 ноября 2022 11:46 Сбербанк: в Поволжье увеличилось количество пользователей РКО

лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации

Антонина Чайко 26 октября 2022 10:54 Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту AI Journey состоится 23-24 ноября

класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении

Антонина Чайко 24 октября 2022 11:29 Жители Самарской области увеличили объем вкладов в Сбербанк

сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее

Алексей Воробьев 13 октября 2022 10:11 Сбербанк и ВЭБ.РФ предоставят компании "ПроШкола" финансирование на строительство семи школ

хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6