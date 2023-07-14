В Банке ДОМ.РФ установили, какой срок вклада чаще прочих выбирают клиенты

Банк ДОМ.РФ изучил статистику по срокам вкладов, открытых клиентами с начала этого года. Выяснилось, что большинство вкладов были открыты на шесть месяцев — 37%. Еще 33% клиентов открыли вклады на 12 месяцев, 19% клиентов — на три месяца, а 9% — на три года.

Примечательно, что в I квартале на год и более оформлялось 20% от общего числа вкладов, а к концу II квартала доля таких вкладов доходит уже до 33% от всех открытых депозитов. Наибольшей популярностью такой вид сбережений пользуется у женщин в возрастной категории 50 лет и старше, при этом средний размер чека, согласно изученным данным, составляет 695 тысяч рублей.

"Количество клиентов, разместивших деньги на вкладах в Банке ДОМ.РФ с начала 2023 года, увеличилось в 1,5 раза по сравнению с этим же периодом в прошлом году. Драйвером роста остаются рублевые депозиты. Среди других тенденций — сроки размещения стали более длительными: на 10% выросла доля депозитов, открытых на год. Это связано с тем, что россияне перешли на сберегательную модель поведения и видят в крупных банках надежный инструмент для приумножения сбережений. Еще одна причина — более привлекательные ставки с целью удешевления процесса сохранения денежных средств", — проанализировал итоги работы Банка ДОМ.РФ за прошедшее полугодие зампред правления банка Алексей Косяков.

Согласно подсчетам, порядка 55% вкладчиков — женщины, 45% — мужчины. Классический вид сбережений чаще других категорий клиентов выбирают граждане старше 50 лет, их доля составила 63% с начала текущего года. Помимо этого, 29% сделок заключены с клиентами 35–50 лет, а 8% сделок пришлось на вкладчиков младше 35 лет.

Чаще прочих клиенты банка выбирают для себя сбережения в формате рублевых депозитов — 98%. Примечательно, что наряду с этим начала расти популярность вкладов в юанях — портфель вкладов в национальной валюте Китая прибавил 60% к июлю прошлого года.