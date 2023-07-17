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Общество

На площадке "Дома 77" пройдет арт-маркет

САМАРА. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 22 июля, в день рождения арт-кластера "Дом 77" на его территории пройдет второй арт-маркет от бренда "BIZARRE DESIGN". Организатором мероприятия является Линда Исаханян — дизайнер, основатель бренда одежды "Bizarre" и по совместительству создатель арт-маркета.

"Я много участвовала со своим брендом в маркетах и в какой-то момент случайно сделала свой", — именно так Линда говорит об идее проведения данного мероприятия.

Арт-маркеты — уникальное место, где каждый участник может представить свой бренд и поделиться искусством с другими, поэтому Линда создала локальный маркет Самары для творческих личностей.

"Это целое комьюнити людей, которые любят искусство, мы стараемся друг для друга, оформляем зоны, заранее встречаемся и всё обсуждаем. У меня самые лучшие участники, которые во всём поддерживают и во всём помогают", — отмечает организатор.

На мероприятии будет около 50 участников, каждый из которых создаёт интересные ювелирные украшения, продукцию графического дизайна, одежду, сумки, кастомы с уникальной концепцией, керамические изделия и многое другое.

Посетители смогут не только приобрести изделия участников, но и насладиться атмосферой, ведь арт-кластер будет украшен необычными декорациями и яркими работами художников.

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