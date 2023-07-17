Банк ДОМ.РФ первым на рынке предложил ипотеку на ИЖС по договорам подряда с использованием эскроу

Банк ДОМ.РФ первым на российском рынке стал принимать заявки на ипотеку на частное домостроительство по договору подряда с применением эскроу-счетов. При оформлении такого кредита ипотечная ставка будет дополнительно снижена на 0,5 п. п.

Раньше подобные сделки можно было заключать в качестве дольщика при покупке дома в коттеджном поселке. Теперь механизм эскроу, который защищает средства заемщика, можно использовать при "точечном" индивидуальном жилищном строительстве на участке покупателя. Первоначальный взнос и средства ипотечного кредита будут размещены на специальном счете эскроу, к которому подрядчик не будет иметь доступа до завершения строительства.

"К настоящему моменту государством созданы базовые условия для развития комплексного частного домостроения — крупные застройщики уже выводят на рынок такие проекты. Пока же основной объем ввода здесь — строительство силами граждан. Внедрение в этом сегменте счетов эскроу имеет для развития сектора принципиальное значение, прежде всего, с точки зрения сохранности средств покупателей. Важно и то, что в новой программе могут участвовать только проверенные подрядчики. Сейчас в рамках продукта Банк ДОМ.РФ предлагает дополнительную скидку к ипотечной ставке в размере 0,5 п. п.", — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

Кредит можно оформить по всей России в рамках "Льготной", "Семейной" или ИТ-ипотеки, а также по стандартной рыночной программе на ИЖС. "Льготная ипотека" доступна по ставке от 6,8%, "Семейная" — от 4,8%, программа для ИТ-специалистов — от 3,9%, стандартная ипотека — от 10,6% годовых.

Ипотечная ставка фиксируется на весь срок кредитования — до 30 лет. Максимальная сумма кредита составляет 12 миллионов рублей (для ИТ-ипотеки — 18 млн рублей), по стандартной ипотеке — 50 миллионов рублей. Первоначальный взнос — от 15%. Заявка подается онлайн, более 80% кредитных решений принимается в течение минуты.