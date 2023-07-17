В региональном Центре по делам ГО, ПБ и ЧС подвели итоги полугодия

В Самаре на базе комплекса зданий государственного казенного учреждения Самарской области "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям", расположенного по улице Технической, прошло совещание с руководителями пожарно-спасательных отрядов и пожарно-спасательных частей региона под председательством руководителя учреждения Вячеслава Исаева.
В своем вступительном слове Вячеслав Исаев обозначил перспективы развития противопожарной службы Самарской области и поблагодарил коллег за проделанную в первом полугодии работу.
Далее с оперативной итоговой информацией и докладами по курируемым направлениям выступили заместители руководителя Учреждения — Вадим Милюк, Александр Меримерин и Ольга Изотова.
Проблемные вопросы кадрового обеспечения, работы со СМИ и состояния трудовой дисциплины озвучили соответствующие помощники руководителя учреждения Сергей Немким и Татьяна Лядина.
По оперативным данным учреждения всего в первом полугодии пожарно-спасательными подразделениями противопожарной службой Самарской области за отчетный период осуществлено тушение 2919 пожаров, в сельских населенных пунктах Самарской области. Пожарными подразделениями спасено 6 человек, эвакуировано 99 человек. Представителями добровольных пожарных команд осуществлено 607 выездов на пожары, из которых 44 потушено своими силами.
На тушение природных пожаров подразделения противопожарной службы Самарской области выезжали 1509 раз, площадь тушения составила 105,544 гектара.
В ходе совещания руководителем учреждения и президиумом заслушаны отчеты ряда начальников подразделений.
По итогам заседания выработан комплекс мер, направленных на повышение эффективности работы противопожарной службы региона, а также поставлены соответствующие задачи.
Во второй части мероприятия, в рамках школы оперативного мастерства с начальниками пожарно-спасательных отрядов и пожарно-спасательных частей состоялись занятия по служебной подготовке, проведён инструктаж по охране труда, приняты зачёты.
По итогам совещания выработан комплекс мер, направленных на повышение эффективности работы противопожарной службы Самарской области, с постановкой соответствующих задач.
Последние комментарии
Как можно вирусное заболевание исследовать бактериологическим способом?🙈
Блогадарю Хинштейн Александр за помощ людям побольше бы таких депутатов не зря его выбрали суважением валера
А наркоманы, почему-то, как покупали в Самаре наркотики, так и покупают их без проблем. Ничего не изменилось, к сожалению. Дело в том, что никто, конкретно, в решении этой проблемы не заинтересован. Скорее, наоборот.
А, конкретно, какие мероприятия проведены, кроме самого форума? Наркоманы как употребляли, так и употребляют, у них нет проблем в приобретении этого зелья.
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".