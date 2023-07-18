Современный мир — это мир цифровых технологий. Компьютеризация всех сфер жизни значительным образом ускорила время прохождения информации, что положительным образом сказывается на нашей повседневности.

Самым простым примером является появление такого явления как маркетплейсы. Сейчас человек может сделать покупку, не выходя из своего дома, заплатить за нее деньгами на электронном кошельке, а привезут ему ее прямо до двери. Это освобождает время, которое мы можем тратить на семью, на свое саморазвитие и т. д. То же самое можно сказать и про сферу государственных услуг. Чтобы сменить регистрацию, поставить машину на учет или оплатить налоги требуются минуты, для этого нужен только телефон и аккаунт на портале государственных услуг.

Но вместе с тем развитие цифровых технологий привело появлению обширных цифровых следов, содержащих сведения о каждом пользователе информационных сервисов. Многие компании обрабатывают и хранят данные о паспортах, номерах сотовых телефонов, банковских счетах, покупках и т. д. Вся эта информация буквально манит мошенников, и она требует защиты.

Однако коммерческие организации не спешат бережно хранить данные своих клиентов, так как это требует значительных денежных вложений и напрямую входит в конфликт с основной целью данных структур — извлечением прибыли. Данное обстоятельство на фоне значительного увеличения популярности цифровых сервисов зачастую приводит к массовым утратам персональных данных россиян.

Так, в 2023 году в России ежедневно фиксируется более 130 кибератак. Это на 23% больше, чем годом ранее и на 63% больше, чем в 2020 году. При этом зачастую жертвами преступных посягательств становятся крупные IT-гиганты, такие как "Яндекс", Mail или сотовые операторы. В результате в руки злоумышленников попадают сведения о десятках тысяч клиентов компаний. Показательный случай произошел в марте 2022 года, когда представители "Яндекса" сообщили, что хакеры украли информацию о 58 тысячах заказчиков портала "Яндекс Еда". Среди потерянных данных были ФИО, номера телефонов и электронной почты, адреса заказов. Нет никакого сомнения, что эта информация оказалась крайне востребованной у мошенников.

Следует отметить, что противодействие правоохранительными органами киберпреступности крайне осложнено, так как данная деятельность зачастую носит интернациональный характер. Русские хакеры взламывают компании в Европе, Европейские — в Азии, а Азиатские — в России и т. д. В то же время деятельность той или иной силовой структуры заканчивается там, где кончаются границы государства.

Конечно, есть отдельные примеры успешного взаимодействия международных силовых структур. Так, в 2020 году в Москве была задержана хакерская группировка, совершившая кибератаки в США. Однако этот пример является эпизодическим случаем и не носит системного характера.

Кибератаки являются пандемией 21 века, победить которую можно скоординировав усилия всего человечества. Однако до настоящего времени ни одно государство не предприняло попытку создать координационный орган или международный механизм наподобие Интерпола, упрощающий работу по поиску киберпреступников.