Новикомбанк подтвердил статус банка для инноваций

Опорный банк Госкорпорации Ростех подписал ряд соглашений по поддержке инновационных проектов в ходе завершившейся Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2023. Сотрудничество Новикомбанка с лидерами отечественной промышленности будет направлено на реализацию решений, которые соответствуют критериям таксономии проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики, а также перспективных проектов бизнес-акселератора Ростеха. Общая сумма соглашений, подписанных банком на ИННОПРОМ-2023, составила 36 млрд рублей.

Поддержка производства инновационной продукции — одна из долгосрочных стратегических целей Новикомбанка. Банк, который в текущем году отмечает 30 лет с момента основания, постоянно развивает линейку продуктов, включающую программы финансовых преференций для высокотехнологичных предприятий. Такой подход позволяет обеспечить доступное финансирование на всех этапах жизненного цикла производственного проекта.

Выступая на сессии ИННОПРОМ-2023, старший вице-президент Новикомбанка Анна Лаврентьева выделила в качестве прогрессивных банковских инструментов финансирование с господдержкой, собственные банковские программы, выпуск облигаций устойчивого развития, выкуп кредитными организациями портфелей займов. Новый инструмент стимулирования вложений — таксономия проектов технологического суверенитета и структурной адаптации, также значительно расширяет возможности предприятий в области запуска производств перспективной продукции.

В частности, на выставке ИННОПРОМ-2023 Новикомбанк заключил соглашение по кредитованию "Концерна Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ). Общая сумма контракта, направленного на поддержку производства радиоэлектронных систем, составила 10 млрд рублей.

Также Новикомбанк обеспечит финансирование с максимальной интеграцией мер господдержки для инновационных проектов бизнес-акселератора Госкорпорации Ростех. Участники программы под руководством наставников трансформируют инновационные идеи в реальные разработки, востребованные российской промышленностью. Предполагается, что первым из таких проектов, реализованных при поддержке Банка, станет производство современных литий-ионных батарей.

Предоставление Новикомбанком банковских гарантий позволит АНО "Технопарк Авиационных Технологий" начать реализацию инновационных проектов по производству комплектующих для силовых установок, используемых в гражданской авиации, включая новое поколение двигателей ПД-14 и ПД-8.

Поддерживая продвижение инвестиционных проектов на индустриальных территориях, Новикомбанк провел ряд деловых встреч с представителями региональных органов власти, институтов развития Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО), а также подписал соглашение с Фондом развития ХМАО.

"В названии выставки ИННОПРОМ-2023 заложена главная концепция мероприятия — развитие инноваций в промышленности. В ходе выставки мы представили свои решения именно в области финансовой поддержки инноваций, призванных ускорить достижение технологического суверенитета страны. 30-летний опыт банка, многогранные отраслевые компетенции наших экспертов позволяют формировать оптимальные предложения, совмещающие банковские инструменты с мерами господдержки, которые способствуют глубокой локализации промышленных изделий, насыщению внутреннего спроса перспективной продукцией. Ведь наше будущее — за выпуском всего спектра собственной инновационной продукции, и деятельность Новикомбанка, как опорного банка многопрофильной промышленной Корпорации Ростех, направлена на достижение этой цели", — подчеркнула Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш Елена Георгиева.