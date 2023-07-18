Банк ДОМ.РФ запустил продукт для строительства модульных гостиниц

Банк ДОМ.РФ объявил о запуске нового кредитного продукта для строительства модульных гостиниц, которые будут работать в круглогодичном формате. Инвесторы смогут получить на создание новых туристических объектов размещения от ста миллионов рублей на срок до семи лет.

На сегодняшний день Банк ДОМ.РФ рассматривает свыше двадцати заявок на строительство быстровозводимых гостиниц в восьми российских регионах: в Московской, Кемеровской, Калининградской, Новгородской областях, а также в Дагестане, Северной Осетии, Карелии и Краснодарском крае.

"Всесезонные модульные гостиницы — один из наиболее популярных и востребованных сегодня форматов размещения. Они не являются капитальными зданиями и имеют ряд преимуществ — короткие сроки возведения, возможность размещения на особо охраняемых природных территориях, а также экономия при строительстве за счет инженерных и земляных работ. Ожидаем высокий спрос на продукт, до конца года объем выданного по данному треку финансирования может достигнуть 3 млрд рублей", — отметил Антон Никитин, вице-президент Банка ДОМ.РФ.

Специалисты банка отмечают высокий потенциал модульных круглогодичных гостиниц с точки зрения создания современного номерного фонда и развития инфраструктуры для комфортного отдыха в российских регионах.

По словам Никитина, направление, которое открывает Банк ДОМ.РФ, является важным для развития внутреннего туризма, популяризации исторического и культурного наследия Российской Федерации, а также уникальных природных условий.

С 2021 года Банк ДОМ.РФ занимается реализацией проектов строительства туристической инфраструктуры. На данный момент портфель одобренных проектов в туристической отрасли составляет свыше пятидесяти миллиардов рублей. В девяти российских регионах будут построены гостиницы уровня комфорта и обслуживания от трех звезд с номерным фондом свыше двух тысяч единиц.