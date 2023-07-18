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Банк ДОМ.РФ запустил продукт для строительства модульных гостиниц

САМАРА. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк ДОМ.РФ объявил о запуске нового кредитного продукта для строительства модульных гостиниц, которые будут работать в круглогодичном формате. Инвесторы смогут получить на создание новых туристических объектов размещения от ста миллионов рублей на срок до семи лет.

Фото: ДОМ.РФ

На сегодняшний день Банк ДОМ.РФ рассматривает свыше двадцати заявок на строительство быстровозводимых гостиниц в восьми российских регионах: в Московской, Кемеровской, Калининградской, Новгородской областях, а также в Дагестане, Северной Осетии, Карелии и Краснодарском крае.

"Всесезонные модульные гостиницы — один из наиболее популярных и востребованных сегодня форматов размещения. Они не являются капитальными зданиями и имеют ряд преимуществ — короткие сроки возведения, возможность размещения на особо охраняемых природных территориях, а также экономия при строительстве за счет инженерных и земляных работ. Ожидаем высокий спрос на продукт, до конца года объем выданного по данному треку финансирования может достигнуть 3 млрд рублей", — отметил Антон Никитин, вице-президент Банка ДОМ.РФ.

Специалисты банка отмечают высокий потенциал модульных круглогодичных гостиниц с точки зрения создания современного номерного фонда и развития инфраструктуры для комфортного отдыха в российских регионах.

По словам Никитина, направление, которое открывает Банк ДОМ.РФ, является важным для развития внутреннего туризма, популяризации исторического и культурного наследия Российской Федерации, а также уникальных природных условий.

С 2021 года Банк ДОМ.РФ занимается реализацией проектов строительства туристической инфраструктуры. На данный момент портфель одобренных проектов в туристической отрасли составляет свыше пятидесяти миллиардов рублей. В девяти российских регионах будут построены гостиницы уровня комфорта и обслуживания от трех звезд с номерным фондом свыше двух тысяч единиц.

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