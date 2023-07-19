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В Банке ДОМ.РФ рассказали о регионах — лидерах по выдаче "Льготной ипотеки"

САМАРА. 19 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Программа Банка ДОМ.РФ "Льготная ипотека на новостройки" помогла 6 000 семей улучшить жилищные условия с начала текущего года. Объем выданных кредитов составил 32,3 миллиарда рублей, что в два раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Фото: ДОМ.РФ

Издание сообщает, что регионами, лидирующими по выдачам, стали Москва и Московская область — 9 миллиардов рублей и 3,8 миллиарда рублей с ростом показателя в три с половиной раза, Краснодарский край — 3,3 миллиарда рублей, рост показателя в два с половиной раза, Санкт-Петербург — 2,3 миллиарда рублей, рост составил 1,7 раза, Тюменская область — 1,8 миллиарда рублей с ростом в два раза.

В топ-10 также вошли Новосибирская область — 1,2 миллиарда рублей, Свердловская область — 1,2 миллиарда рублей, Ростовская область — порядка 1 миллиарда рублей, Красноярский край — 880 миллионов рублей, Нижегородская область — 860 миллионов рублей. Наибольший рост был зарегистрирован в Красноярском крае — в два раза, в Нижегородской и Ростовской областях — в 1,8 раза. В Новосибирской и Свердловской областях объем кредитования вырос на двадцать процентов.

"Покупка первичного жилья — один из самых эффективных способов вложения средств, прежде всего, за счет роста стоимости квартир до момента сдачи в эксплуатацию, а также благодаря механизму эскроу. Безусловно, льготная ипотека на новостройки стимулирует спрос, являясь важным инструментом улучшения жилищных условий россиян и развития девелоперского бизнеса. Но мы понимаем — масштабное антикризисное госсубсидирование рынка должно быть временным. Считаем, что базовой госпрограммой может стать адресная "Семейная ипотека", которая может быть масштабирована, например, за счет снижения ставки на покупку просторных квартир", — пояснил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

По мнению специалистов Банка ДОМ.РФ, на сегодняшний день на рынке новостроек нет активного роста инвестиционного спроса. В большинстве случаев жилье в новостройках приобретается для своих детей или семьи.

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