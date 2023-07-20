В Самаре начинается суд о крупном мошенничестве с вывозом мусора

Самарские полицейские закончили расследование дела в отношении гендиректора ООО "Строительно-транспортная компания Мегаполис" Вячеслава Костарева. По версии следствия, присвоены были деньги из бюджета, которые предназначались для вывоза мусора.

Как считают правоохранители, в 2017 г. гендиректор ООО "Строительно-транспортная компания Мегаполис" Вячеслав Костарев должен был выполнить работы в рамках муниципального контракта № 2АМ — вывезти и утилизировать мусор. Но Костарев представил МБП "САХТОБ" документы на невыполненные работы — фиктивные талоны от имени полигона ООО "Чистый город" на утилизацию 2200 тонн отходов 5 класса. За это он получил 250 тыс. рублей.

Вскрылось предполагаемое мошенничество при документально-бухгалтерской ревизии. Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. ООО "Строительно-транспортная компания Мегаполис", судя по данным открытых источников, занимается строительством жилых и нежилых зданий. Компания также заявила среди прочих видов своей деятельности добычу нефти и нефтяного газа.

По данным "Волга Ньюс", правоохранители уже направили материалы в суд. На сайте суда Промышленного района Самары указано, что Костареву вменили три эпизода преступной деятельности. Датой предварительного слушания значится 28 июля.