Сотрудники полиции разыскали без вести пропавшую 16-летнюю жительницу Тольятти

9 июля текущего года в дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району У МВД России по г. Тольятти поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее 16-летняя дочь ушла из дома и в назначенное время не вернулась, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Для розыска несовершеннолетней был задействован личный состав территориального органа внутренних дел. Ориентировка направлена во все отделы полиции, в подразделения Росгвардии, волонтерским организациям.

В настоящее время, оперуполномоченные уголовного розыска У МВД России по г. Тольятти находятся в Автозаводском районе, где в одном из многоквартирных домов находилась все это время без вести пропавшая. Противоправных действий в отношении нее не совершалось. Сотрудники полиции доставят несовершеннолетнюю законным представителям. Инспекторы ПДН проведут с ней и ее родными работу для исключения подобных происшествий.