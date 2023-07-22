Сотрудники полиции разыскали без вести пропавшую 16-летнюю жительницу Тольятти

9 июля текущего года в дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району У МВД России по г. Тольятти поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее 16-летняя дочь ушла из дома и в назначенное время не вернулась, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Для розыска несовершеннолетней был задействован личный состав территориального органа внутренних дел. Ориентировка направлена во все отделы полиции, в подразделения Росгвардии, волонтерским организациям.
В настоящее время, оперуполномоченные уголовного розыска У МВД России по г. Тольятти находятся в Автозаводском районе, где в одном из многоквартирных домов находилась все это время без вести пропавшая. Противоправных действий в отношении нее не совершалось. Сотрудники полиции доставят несовершеннолетнюю законным представителям. Инспекторы ПДН проведут с ней и ее родными работу для исключения подобных происшествий.
Последние комментарии
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Чтож такое. Он неадекватно уже и в квартиру ломился и угрожал людям. Что, ждём, когда он убьёт? Почему он ещё гуляет? Полиция Кинеля, вам, что лень с ним заняться.? Почему он ещё на свободе.