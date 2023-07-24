16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Облсуд отказал "Лагуне", недовольной зоной Р-3 в парке им. 60-летия Советской власти Волонтеры "серебряного возраста" сыграли в "Кибервикторину" на форуме "iВолга" В Самарской области объявлено штормовое предупреждение из-за грозы и ветра В Жигулевске на Волге обнаружили пленку из нефти С 23 июля увеличилось количество авиарейсов из Самары в Москву

Общество

Облсуд отказал "Лагуне", недовольной зоной Р-3 в парке им. 60-летия Советской власти

САМАРА. 24 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 115
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 24 июля, Самарский областной суд отказал в иске ООО "Лагуна" - собственнику участков в парке им. 60-летия Советской власти. Компания требовала признать недействующими генплан и Правила землепользования и застройки города в части изменений на территории лесопарка.

Фото: Архив «ВН»

Напомним, в 2018 г. земли "Лагуны" относились к зонам Ц-2 и Ц-3 (общественно-деловые зоны городского и районного значения), что позволяло девелоперу вести там средне- и многоэтажную жилую застройку. В январе 2019 г. были утверждены изменения в генеральный план Самары, согласно которым всю территорию лесопарка, включая участки "Лагуны", перевели в рекреационную зону Р-3, где размещение каких-либо объектов капитального строительства запрещено.

Весной "Лагуна" обратилась в областной суд с иском к думе Самары. Компания оспаривала отнесение земель парка, куда входят и участки компании, к функциональной зоне существующего ценного природного ландшафта и к территориальной зоне Р-3 (зона природных ландшафтов).

Параллельно "Лагуна" потребовала от мэрии 2,4 млрд руб. в Арбитражном суде Самарской области. Сумма сложилась из убытков в связи со снижением стоимости земли после изменений в градостроительных документах и упущенной выгоды. Разбирательство по этому заявлению продолжается.

Гид потребителя

Последние комментарии

Teil Spiner 16 июля 2023 02:45 Ихтиофауне Саратовского водохранилища угрожает фибросаркома

Как можно вирусное заболевание исследовать бактериологическим способом?🙈

Валерий Кондратович 10 июля 2023 12:12 "Земли прокурора" и дом "пенсионера МВД": Александр Хинштейн разбирается с захватом берега в Рождествено

Блогадарю Хинштейн Александр за помощ людям побольше бы таких депутатов не зря его выбрали суважением валера

Наталья Черникова 29 июня 2023 03:49 В Самаре прошел V ежегодный антинаркотический форум Самарской области "Мы будем жить!"

А наркоманы, почему-то, как покупали в Самаре наркотики, так и покупают их без проблем. Ничего не изменилось, к сожалению. Дело в том, что никто, конкретно, в решении этой проблемы не заинтересован. Скорее, наоборот.

Stuara Samara 29 июня 2023 03:30 В Самаре прошел V ежегодный антинаркотический форум Самарской области "Мы будем жить!"

А, конкретно, какие мероприятия проведены, кроме самого форума? Наркоманы как употребляли, так и употребляют, у них нет проблем в приобретении этого зелья.

Михаил Вершинин 28 марта 2023 09:47 Психолог Михаил Вершинин: "Пандемия и СВО оказали влияние на активность сект"

Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".

Фото на сайте

Из Казани в Болгар теперь можно доехать в сопровождении аудиогида МТС

Из Казани в Болгар теперь можно доехать в сопровождении аудиогида МТС

Университету "Реавиз" 30 лет

Университету "Реавиз" 30 лет

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6