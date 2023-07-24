Транспортная прокуратура выявила нарушения на базах маломерного флота на реке Сызранка

Сызранской транспортной прокуратурой выявлены нарушения законодательства при эксплуатации баз (стоянок) маломерного флота на реке Сызранке. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
Как уточнили в надзорном ведомстве, всего работниками транспортной прокуратуры было проверено шесть стоянок.
"Установлено, что на стоянках не организован учет выхода (возвращения) приписного флота в акваторию рек, не обеспечено информирование судовладельцев (пользователей) о гидрометеорологической и навигационной обстановке, отсутствуют информационные стенды о правилах поведения на воде и профилактике травматизма граждан на водных объектах", — пояснили в Приволжской транспортной прокуратуре.
В этой связи Сызранским транспортным прокурором председателям баз внесены представления. Устранение нарушений находится на контроле транспортной прокуратуры.
Кроме того, страшим помощником Сызранского транспортного прокурора Анастасией Лопушенко в целях профилактики правонарушений и аварийности на объектах внутреннего водного транспорта с судовладельцами проведены профилактические беседы о правилах пользования маломерными судами, в том числе по вопросам обеспечения безопасности несовершеннолетних.
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