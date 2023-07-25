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Новикомбанк — генеральный финансовый партнер Форума "Армия-2023"

САМАРА. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Опорный банк Госкорпорации Ростех выступает генеральным финансовым партнером IX Международного военно-технического форума "Армия-2023". На площадках Форума Новикомбанк запланировал подписание ряда значимых соглашений. Эксперты банка, находящегося в авангарде инноваций, примут участие в основных дискуссиях деловой программы мероприятия. Также банк проведет собственные круглые столы, посвященные вопросам социальной поддержки кадров, структурной трансформации и развитию финансовых инструментов для ускоренного достижения технологического суверенитета.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Долгосрочная стратегия Новикомбанка — организация качественного финансирования высокотехнологичных предприятий. В новых условиях ключевыми целями отечественной промышленности является обеспечение импортозамещения и достижение технологической независимости в приоритетных для государства отраслях. На Форуме "Армия-2023" эксперты Новикомбанка примут участие в обсуждении тем, связанных с финансовой поддержкой высокотехнологичных проектов. Представители опорного банка Госкорпорации Ростех расскажут о собственной экспертизе по использованию инструментов, способствующих перенастройке бизнес-процессов для запуска производства новой востребованной отечественной продукции.

Кроме того, Новикомбанк проведет ряд мероприятий в рамках научно-деловой программы форума — Конгресса "Диверсификация ОПК". Представители финансового рынка и машиностроительного комплекса на круглом столе "СТРУКТУРНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ. ФИНАНСЫ, ТЕХНОЛОГИИ, ЛЮДИ" проанализируют возможности для дальнейшей адаптации деятельности промышленных кластеров и их эффективного финансирования. Ответить на вопрос, почему крайне важно вкладывать инвестиции не только в модернизацию производства, но и в развитие человеческого капитала, предстоит участникам круглого стола "СТРУКТУРНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ".

По традиции банк разместит экспозицию на трех площадках выставочного комплекса: в павильоне B, павильоне "Диверсификация" и в Демо-центре Ростеха, где гости и участники форума смогут ознакомиться с достижениями и разработками отечественных предприятий, созданных при поддержке Новикомбанка. Стенд Новикомбанка в павильоне "Диверсификация" будет олицетворять новую концепцию отечественного производства — технологическое развитие без опоры на импорт. В Демо-центре Ростеха банк организует открытые финансовые уроки для всех гостей и участников форума.

Новикомбанк ежегодно принимает активное участие в МВТФ "Армия". В 2022 году на Форуме банк заключил свыше 30 контрактов, направленных на реализацию важнейших проектов в области авиастроения, судостроения, автопрома и цифровизации. Общая сумма соглашений превысила 190 млрд руб. Банк также провел круглый стол, участники которого обсудили выполнение задач по замещению импортной продукции и технологий, а стенд банка был признан одним из лучших в выставочной экспозиции.

IX Международный военно-технический форум "Армия-2023" пройдет в Конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Подмосковье с 14 по 20 августа 2023 года. Формат "Армии" предусматривает масштабные выставочные экспозиции, демонстрационные и научно-деловые программы, экспертные советы по актуальным для мировой повестки вопросам, обширные культурные программы. Отечественные и зарубежные компании покажут современные и перспективные образцы вооружения, военной и специальной техники.

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