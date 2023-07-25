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Суды Происшествия

В кассации пересмотрели приговор отцу сотрудника прокуратуры за убийство

САМАРА. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 25 июля, Шестой кассационный суд рассмотрел рассмотрел жалобу на приговор отцу сотрудника прокуратуры Тлеку Берсагурову по делу об убийстве. Об этом "Волга Ньюс" рассказал адвокат потерпевшей семьи Алексей Клюев.

Напомним, по версии следствия, 13 июня 2019 г. после работы учредитель ООО "Вега-Транс" Айрат Имангулов выпивал с гендиректором компании Тлеком Берсагуровым. Предполагается, что произошла ссора, Тлек убил Айрата и сбежал.

"На следующий день вызвали всех на допрос на Запорожскую. Тлек отпирался, говорил, что ушел домой и ничего не видел. Вечером признал. И явку с повинной ему сделали", — жаловался журналистам отец убитого.

Родные погибшего возмущались, что следствие в отношении отца прокурорского работника затягивалось. Близкие считали, что статью об убийстве безосновательно переквалифицировали на статью 108 УК РФ ("Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны"), а по ней наказание меньше. Кроме того, подозреваемый в причинении смерти человеку находился во время расследования не под стражей, а под подпиской о невыезде.

В СМИ поднялась шумиха, после этого статью обвинения переквалифицировали на "Убийство". Присяжные единогласно признали отца сотрудника прокуратуры виновным. Мужчину приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Кроме того, осужденный должен был выплатить 400 тыс. руб. вдове и по 300 тыс. — отцу и двум детям убитого.

Приговор обжаловали все стороны. Так, адвокат подсудимого Берсагурова Андрей Карномазов настаивал на том, что имела место самооборона. Но после рассмотрения апелляции областной суд несколько ужесточил приговор: суммы компенсаций увеличили до 800 тысяч. Защитники осужденного обжаловали решение в кассации.

"Но сегодня Шестой кассационный суд оставил предыдущее решение суда в силе", — рассказал адвокат Алексей Клюев.

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