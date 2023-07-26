В кургане бронзового века в Волжском районе найдены два погребения

В июле сотрудники ГБУК "Наследие" в рамках выполнения государственного задания проводят охранно-спасательные археологические раскопки на одиночном кургане в 1,5 км к юго-востоку от пос. Зелененький в Волжском районе. Курган является объектом исторического и культурного наследия федерального значения Самарской области, сообщает пресс-служба агентства.
Исследователи вскрыли курганную насыпь площадью 2500 кв.метров и обнаружили в ней два захоронения. В центральной части располагалось основное погребение, относящееся к покровской культуре позднего бронзового века (первая четверть II тыс. до н.э.).
Погребение представляет собой типичный ритуал захоронения человека в скорченном положении на левом боку, голова ориентирована на северо-восток.
Вместе с погребенным в могильной яме располагались два глиняных лепных горшка, которые могли содержать посмертную пищу. Один из них украшен орнаментом и полностью сохранился. Второй сосуд сохранился частично, археологам удалось обнаружить только его фрагменты.
Особый интерес у специалистов вызвал бронзовый нож, лежавший в изголовье погребенного.
Помимо основного погребения покровской культуры бронзового века, в курганной насыпи исследователи нашли впускное детское погребение кочевников раннего железного века - прохоровской культуры 5-4 вв. до н.э. В захоронении под головой погребенного размещалась бронзовая височная подвеска.
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А наркоманы, почему-то, как покупали в Самаре наркотики, так и покупают их без проблем. Ничего не изменилось, к сожалению. Дело в том, что никто, конкретно, в решении этой проблемы не заинтересован. Скорее, наоборот.
А, конкретно, какие мероприятия проведены, кроме самого форума? Наркоманы как употребляли, так и употребляют, у них нет проблем в приобретении этого зелья.
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".