16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
АвтоВАЗ переименовал приобретенный банк в "Авто финанс банк" С экс-менеджеров Газбанка взыскали 1,6 млрд руб. убытков Самарцам рассказали, в какой валюте хранить сбережения Банк ДОМ.РФ определил предпочтения ипотечных клиентов в области ИЖС ВТБ: мошенническая активность выросла в 1,6 раза

Банки Финансы

Курс финансовой грамотности от Новикомбанка охватил уже 22 региона

САМАРА. 27 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 20
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Академия Ростеха и Новикомбанк продолжают масштабировать информационно-образовательный курс по финансовой грамотности населения. Ростовская область стала 22 регионом, где сотрудники опорного банка Госкорпорации рассказали, как составлять индивидуальный план расходов и экономить, используя программы лояльности, а также о том, как обезопасить свои сбережения от действий мошенников.

Фото: предоставлено Новикомбанком

На этот раз занятия прошли на предприятиях Госкорпорации Ростех — ПАО "ТАНТК им. Г. М. Бериева" в Таганроге и АО "Алмаз" в Ростове-на-Дону.

В программе обучения от Новикомбанка собраны инструменты по эффективному управлению личным бюджетом, инвестициям и сбережениям. В частности, слушателям была представлена программа доступных налоговых вычетов. Существует несколько имущественных и социальных вычетов — при приобретении имущества, по расходам на лечение и покупку медикаментов, за оплату физкультурно-оздоровительных услуг, в том числе занятия фитнесом, вычет по тратам на образование. Предельная сумма годовых затрат для всех социальных вычетов составляет 120 000 рублей.

"Многие из нас даже не подозревают, что имеют право на целый ряд налоговых вычетов: от вычета за покупку недвижимости до вычета за медицину, спорт. Есть даже возможность вернуть процент от выплаченных процентов по кредитному продукту. На наших уроках мы рассказываем, как и за что получить причитающийся нам налоговый вычет. Знать о своих правах и льготах — это не только правильно, но и выгодно", — отметил автор курса, директор программы "Социально-платежная карта работника Ростеха" Александр Дошлыгин.

Курс бесплатных видеолекций доступен на веб-платформе Академии Ростеха. Подключиться к онлайн-курсу могут все желающие из любой точки страны и с любого устройства.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 14 июня 2023 10:19 Александр Ведяхин провел рабочую встречу с губернатором Самарской области

такие встречи всегда оказывают благотворное воздействие на взаимодействие сбера и регионом,я думаю их нужно проводить чаще

Алексей Воробьев 17 ноября 2022 11:46 Сбербанк: в Поволжье увеличилось количество пользователей РКО

лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации

Антонина Чайко 26 октября 2022 10:54 Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту AI Journey состоится 23-24 ноября

класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении

Антонина Чайко 24 октября 2022 11:29 Жители Самарской области увеличили объем вкладов в Сбербанк

сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее

Алексей Воробьев 13 октября 2022 10:11 Сбербанк и ВЭБ.РФ предоставят компании "ПроШкола" финансирование на строительство семи школ

хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6