Курс финансовой грамотности от Новикомбанка охватил уже 22 региона

Академия Ростеха и Новикомбанк продолжают масштабировать информационно-образовательный курс по финансовой грамотности населения. Ростовская область стала 22 регионом, где сотрудники опорного банка Госкорпорации рассказали, как составлять индивидуальный план расходов и экономить, используя программы лояльности, а также о том, как обезопасить свои сбережения от действий мошенников.

На этот раз занятия прошли на предприятиях Госкорпорации Ростех — ПАО "ТАНТК им. Г. М. Бериева" в Таганроге и АО "Алмаз" в Ростове-на-Дону.

В программе обучения от Новикомбанка собраны инструменты по эффективному управлению личным бюджетом, инвестициям и сбережениям. В частности, слушателям была представлена программа доступных налоговых вычетов. Существует несколько имущественных и социальных вычетов — при приобретении имущества, по расходам на лечение и покупку медикаментов, за оплату физкультурно-оздоровительных услуг, в том числе занятия фитнесом, вычет по тратам на образование. Предельная сумма годовых затрат для всех социальных вычетов составляет 120 000 рублей.

"Многие из нас даже не подозревают, что имеют право на целый ряд налоговых вычетов: от вычета за покупку недвижимости до вычета за медицину, спорт. Есть даже возможность вернуть процент от выплаченных процентов по кредитному продукту. На наших уроках мы рассказываем, как и за что получить причитающийся нам налоговый вычет. Знать о своих правах и льготах — это не только правильно, но и выгодно", — отметил автор курса, директор программы "Социально-платежная карта работника Ростеха" Александр Дошлыгин.

Курс бесплатных видеолекций доступен на веб-платформе Академии Ростеха. Подключиться к онлайн-курсу могут все желающие из любой точки страны и с любого устройства.