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Банк ДОМ.РФ: 400 семей оформили ипотеку на залоговое жилье

САМАРА. 27 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С начала 2023 года клиенты Банка ДОМ.РФ оформили примерно 400 ипотечных кредитов на приобретение недвижимости из-под залога в другом банке. Общая сумма кредитов составила примерно два миллиарда рублей. Это в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Фото: ДОМ.РФ

Напомним, ипотеку на покупку залогового жилья Банк ДОМ.РФ начал предоставлять с 2019 года. Главное условие для выдачи займа — добросовестное выполнение обязательств со стороны продавца в рамках кредитного договора. Процентная ставка стандартная для покупки квартиры на вторичном рынке — от 8,99 процента.

По количеству предоставленных ипотек на залоговое жилье лидируют Москва (общая сумма кредитования 617,5 миллиона рублей, рост в 3,4 раза по сравнению с 2022 годом), Санкт-Петербург (315,5 миллиона рублей, рост в 6,3 раза), Московская область (137 миллионов рублей, в 2,7 раза). В лидерах также оказались Свердловская область (выдано кредитов на порядка 100 миллионов рублей, рост в 1,7 раза) и Самарская область (примерно 90 миллионов рублей, в 3 раза).

Помимо этого, ипотечные кредиты на покупку залогового жилья наиболее часто брали клиенты банка из Тюменской области (около 80 миллионов рублей, рост в 2 раза), Красноярского края (75 миллионов рублей, в 1,6 раза) и Воронежской области (60 миллионов рублей, в 3,7 раза). Десятку регионов-лидеров замыкают Новосибирская область (55 миллионов рублей, рост в 1,4 раза) и Приморье (50 миллионов рублей, в 2 раза).

"Мы предлагаем удобный механизм покупки недвижимости, находящейся в ипотеке в других банках. С помощью нашего продукта клиенты существенно экономят время и минимизируют риски — банк тщательно проверяет сделку. Наличие такой возможности важно и для семей, которые продают квартиру в залоге, — чаще всего это актуально на этапе планирования или расширения семьи с целью улучшения жилищных условий", — рассказал зампредседателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

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