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ЖКХ и благоустройство Общество

Специалисты "РКС-Самара" ставят в колодцах устройства для защиты от падения

САМАРА. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники "РКС-Самара" продолжают устанавливать в колодцах конструкции, которые должны помешать падению внутрь. В прошлом году поставили больше 350 таких устройств, в этом — ещё 198, сообщила пресс-служба компании.

Фото: предоставлено компанией "РКС-Самара"

Сотрудники ресурсной компании регулярно и планово проверяют исправность и целостность колодцев, два раза в год, как того требует закон. Но металлические крышки крадут каждый день, а уследить за каждым люком, поставить часовых к каждому объекту физически не сможет ни одна организация. Поэтому для дополнительной защиты придумываются и внедряются новые способы.

Так, в "РКС-Самара" придумали и сделали жёлтый диск с распорками: он помещается под крышку, закрепляется в горловине колодца. Если в открытый колодец попадает человек или животное, конструкция не даёт им провалиться в глубину. В первую очередь, устройство монтируют в колодцах на тротуарах и газонах. Также дополнительно начали оснащать устройствами люки на дорогах. В планах — помочь производителям организовать выпуск горловин сразу с защитным устройством в комплекте, чтобы каждый колодец изначально был более безопасным.

Но все это — полумеры. Пока незаконные скупщики металла продолжают принимать крышки, их буду воровать, а значит, никто из жителей не может чувствовать себя в безопасности.

Гид потребителя

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