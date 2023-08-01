Специалисты "РКС-Самара" ставят в колодцах устройства для защиты от падения

Сотрудники "РКС-Самара" продолжают устанавливать в колодцах конструкции, которые должны помешать падению внутрь. В прошлом году поставили больше 350 таких устройств, в этом — ещё 198, сообщила пресс-служба компании.
Сотрудники ресурсной компании регулярно и планово проверяют исправность и целостность колодцев, два раза в год, как того требует закон. Но металлические крышки крадут каждый день, а уследить за каждым люком, поставить часовых к каждому объекту физически не сможет ни одна организация. Поэтому для дополнительной защиты придумываются и внедряются новые способы.
Так, в "РКС-Самара" придумали и сделали жёлтый диск с распорками: он помещается под крышку, закрепляется в горловине колодца. Если в открытый колодец попадает человек или животное, конструкция не даёт им провалиться в глубину. В первую очередь, устройство монтируют в колодцах на тротуарах и газонах. Также дополнительно начали оснащать устройствами люки на дорогах. В планах — помочь производителям организовать выпуск горловин сразу с защитным устройством в комплекте, чтобы каждый колодец изначально был более безопасным.
Но все это — полумеры. Пока незаконные скупщики металла продолжают принимать крышки, их буду воровать, а значит, никто из жителей не может чувствовать себя в безопасности.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!