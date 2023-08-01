В Самаре осудили рисовальщика свастик

В Самаре наказали 20-летнего жителя Волжского района, нарисовавшего свастику на асфальте. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Парень приехал в город, чтобы встретиться с друзьями. На ул. Ново-Вокзальной он увидел в подвале банку с краской, забрал ее и нарисовал на тротуаре запрещенный символ.
Все это снял на телефон житель расположенного рядом дома и выложил в Интернет.
Когда хулигана задержали, он признал вину и пояснил, что рисовал в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбудили административное дело по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ ("Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики"). Суд назначил молодому человеку административный арест.
Последние комментарии
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Чтож такое. Он неадекватно уже и в квартиру ломился и угрожал людям. Что, ждём, когда он убьёт? Почему он ещё гуляет? Полиция Кинеля, вам, что лень с ним заняться.? Почему он ещё на свободе.