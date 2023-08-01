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Происшествия

В Самаре осудили рисовальщика свастик

САМАРА. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре наказали 20-летнего жителя Волжского района, нарисовавшего свастику на асфальте. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Парень приехал в город, чтобы встретиться с друзьями. На ул. Ново-Вокзальной он увидел в подвале банку с краской, забрал ее и нарисовал на тротуаре запрещенный символ.

Все это снял на телефон житель расположенного рядом дома и выложил в Интернет.

Когда хулигана задержали, он признал вину и пояснил, что рисовал в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбудили административное дело по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ ("Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики"). Суд назначил молодому человеку административный арест.

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