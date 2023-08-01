Увеличена доходность по вкладу "Рантье" Новикомбанка

С 1 августа 2003 года доходность по вкладу "Рантье" Новикомбанка увеличена на 1 п. п. Теперь по этому депозиту можно получить от 7,7% до 9,0% годовых в зависимости от суммы и срока размещения денежных средств.

Основное преимущество "Рантье", которое выгодно отличает депозит от накопительных продуктов других банков, — его "индексируемость". Вклад "подстраивается" под актуальные рыночные тренды. При изменениях ключевой ставки Банка России автоматически меняется и процентная ставка по этому вкладу. Центробанк на заседании 21 июля 2023 года после длительной паузы повысил ключевую ставку с 7,5% до 8,5%. Вслед за этим решением процентные ставки по вкладу "Рантье" Новикомбанка также поднялись на 1 процентный пункт. Таким образом, клиенты всегда имеют возможность получать актуальные и эффективные условия по депозиту.

Помимо "связки" вклада с ключевой ставкой ЦБ, предложение Новикомбанка носит уникальный характер. Вкладчик может пополнять "Рантье" без ограничения сумм в течение всего срока депозита — такие условия по индексируемым вкладам практически не применяются среди финансовых институтов. Еще одно интересное преимущество этого решения Новикомбанка — при досрочном расторжении договора вклада клиенту гарантирована минимальная ставка в размере 2,5% годовых.

Срок вклада — 250, 550 или 1100 дней. Минимальная сумма для открытия "Рантье" — всего 10 тысяч рублей. Расходные операции не предусмотрены.

"Востребованность этого вида вклада у розничных клиентов Новикомбанка объясняется его полным соответствием современным тенденциям банковского рынка, когда депозитные программы сочетают в себе гибкость, надежность и прозрачность. Все это делает вклад "Рантье" идеальным продуктом для накопительных целей на длительном горизонте времени", — отметил директор Департамента частного банковского обслуживания Новикомбанка Александр Сычков.