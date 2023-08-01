Ипотечные центры Банка ДОМ.РФ на треть увеличили выдачи кредитов

В Банке ДОМ.РФ рассказали о результатах работы центров ипотечного кредитования с начала текущего года: объем выданных кредитов увеличился на треть, до 126 млрд руб. Этот показатель в общем объеме предоставленных банком ДОМ.РФ кредитов составляет 55 процентов.

Регионами, лидирующими по объему выдач кредитов центрами ипотечного кредитования Банка ДОМ.РФ, стали Москва — 15 миллиардов рублей, рост на 10 процентов, Московская область — 15 миллиардов рублей, рост на 70 процентов относительно показателя такого же периода прошлого года, Краснодарский край — 6,8 миллиарда рублей, рост в 2 раза, Свердловская область — 3,5 миллиарда рублей, сопоставимо с прошлым годом, Самарская область — 3 миллиарда рублей, рост в 2 раза, Тюменская область — 3 миллиарда рублей, выдачи выросли на 10 процентов.

Также лидерами по выдаче ипотечных кредитов в ЦИК Банка ДОМ.РФ стали Нижегородская область — 3 миллиарда рублей, выдачи увеличились в 1,8 раза, Красноярский край — 2,6 миллиарда, выдачи выросли в 1,4 раза, Приморский край — 2,6 миллиарда рублей, выдачи ипотеки увеличились в 1,4 раза, Татарстан — 2,5 миллиарда рублей, выдачи увеличились на 20 процентов по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Наибольший объем ипотечных кредитов Банк ДОМ.РФ выдал по программам господдержки "Семейная ипотека" — 34,4 процента выдач с начала текущего года, "Льготная на новостройки — 29 процентов, ипотека ИТ-специалистов — 15,8 процента. По стандартной программе на покупку готовых квартир было оформлено 10 процентов сделок. Еще 6 процентов сделок было оформлено по стандартной программе с государственной поддержкой на приобретение квартир в новостройках.

"Благодаря работе ипотечных центров Банка ДОМ.РФ в 2023 году жилищные условия улучшили более 23 тысяч семей. Мы ожидаем дальнейшего увеличения доли "Семейной ипотеки" на фоне улучшения ее условий. Набирает обороты и программа для ИТ-специалистов — она также постепенно совершенствуется, становится более адресной. Планируем и дальше наращивать объемы кредитования по всем каналам обслуживания", — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.