16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Все под контролем: 1 августа отмечается Всероссийский день инкассатора АвтоВАЗ переименовал приобретенный банк в "Авто финанс банк" С экс-менеджеров Газбанка взыскали 1,6 млрд руб. убытков Самарцам рассказали, в какой валюте хранить сбережения Банк ДОМ.РФ определил предпочтения ипотечных клиентов в области ИЖС

Банки Финансы

Ипотечные центры Банка ДОМ.РФ на треть увеличили выдачи кредитов

САМАРА. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 27
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Банке ДОМ.РФ рассказали о результатах работы центров ипотечного кредитования с начала текущего года: объем выданных кредитов увеличился на треть, до 126 млрд руб. Этот показатель в общем объеме предоставленных банком ДОМ.РФ кредитов составляет 55 процентов.

Фото: ДОМ.РФ

Регионами, лидирующими по объему выдач кредитов центрами ипотечного кредитования Банка ДОМ.РФ, стали Москва — 15 миллиардов рублей, рост на 10 процентов, Московская область — 15 миллиардов рублей, рост на 70 процентов относительно показателя такого же периода прошлого года, Краснодарский край — 6,8 миллиарда рублей, рост в 2 раза, Свердловская область — 3,5 миллиарда рублей, сопоставимо с прошлым годом, Самарская область — 3 миллиарда рублей, рост в 2 раза, Тюменская область — 3 миллиарда рублей, выдачи выросли на 10 процентов.

Также лидерами по выдаче ипотечных кредитов в ЦИК Банка ДОМ.РФ стали Нижегородская область — 3 миллиарда рублей, выдачи увеличились в 1,8 раза, Красноярский край — 2,6 миллиарда, выдачи выросли в 1,4 раза, Приморский край — 2,6 миллиарда рублей, выдачи ипотеки увеличились в 1,4 раза, Татарстан — 2,5 миллиарда рублей, выдачи увеличились на 20 процентов по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Наибольший объем ипотечных кредитов Банк ДОМ.РФ выдал по программам господдержки "Семейная ипотека" — 34,4 процента выдач с начала текущего года, "Льготная на новостройки — 29 процентов, ипотека ИТ-специалистов — 15,8 процента. По стандартной программе на покупку готовых квартир было оформлено 10 процентов сделок. Еще 6 процентов сделок было оформлено по стандартной программе с государственной поддержкой на приобретение квартир в новостройках.

"Благодаря работе ипотечных центров Банка ДОМ.РФ в 2023 году жилищные условия улучшили более 23 тысяч семей. Мы ожидаем дальнейшего увеличения доли "Семейной ипотеки" на фоне улучшения ее условий. Набирает обороты и программа для ИТ-специалистов — она также постепенно совершенствуется, становится более адресной. Планируем и дальше наращивать объемы кредитования по всем каналам обслуживания", — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 14 июня 2023 10:19 Александр Ведяхин провел рабочую встречу с губернатором Самарской области

такие встречи всегда оказывают благотворное воздействие на взаимодействие сбера и регионом,я думаю их нужно проводить чаще

Алексей Воробьев 17 ноября 2022 11:46 Сбербанк: в Поволжье увеличилось количество пользователей РКО

лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации

Антонина Чайко 26 октября 2022 10:54 Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту AI Journey состоится 23-24 ноября

класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении

Антонина Чайко 24 октября 2022 11:29 Жители Самарской области увеличили объем вкладов в Сбербанк

сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее

Алексей Воробьев 13 октября 2022 10:11 Сбербанк и ВЭБ.РФ предоставят компании "ПроШкола" финансирование на строительство семи школ

хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3