Самарец решил подработать "кладменом" и получил более восьми лет колонии

В Самаре суд вынес приговор мужчине, которого обвиняли в попытке сбыть мефедрон. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Мужчина договорился в Интернете с неизвестным о работе "закладчика". Он забрал из тайника 7,72 г наркотика и разложил по восьми "закладкам" в Кировском районе Самары.

В суде мужчина полностью признал вину и получил восемь с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима.