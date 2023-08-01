Самарец решил подработать "кладменом" и получил более восьми лет колонии

В Самаре суд вынес приговор мужчине, которого обвиняли в попытке сбыть мефедрон. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Мужчина договорился в Интернете с неизвестным о работе "закладчика". Он забрал из тайника 7,72 г наркотика и разложил по восьми "закладкам" в Кировском районе Самары.
В суде мужчина полностью признал вину и получил восемь с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима.
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