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Общество

В Самаре временно ограничат движение по мосту на ул. Главной

САМАРА. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре с 3 по 7 августа в связи с ремонтными работами будет ограничено движение по мосту на ул. Главной.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Ранее ООО "ПСК" взялось за приведение в нормативное состояние улицы Главной, которая проходит через два внутригородских района — Куйбышевский и Самарский. К настоящему времени ремонт по всей ширине проезжей части произведен от перекрестка с ул. Шоссейной до старого моста через реку Самара, а также в створе на противоположной стороне — от дома № 1 по ул. Князя Григория Засекина до мостового перехода.

В ближайшее время работы продолжатся: заменят покрытие и на мостовом переходе, который соединяет отдаленный Куйбышевский район с центром города.

"Совокупная протяженность всего обновляемого по нацпроекту участка по ул. Главной, включая мост, составляет 1,36 км, а общая площадь ремонта высокопрочной смесью последнего поколения — более 16,5 тыс. кв. м", — рассказал заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии, руководитель Управления развития, реконструкции и ремонта Ильдар Ибрагимов.

"В связи с необходимостью продолжения работ, учитывая интенсивность движения транспорта по мосту и высокую эксплуатационную нагрузку, а также важность обеспечения беспрепятственной работы строительной техники и оперативного завершения ремонта, принято решение о введении временного ограничения движения по мосту", — отмечается в сообщении горадминистрации.

По словам заместителя руководителя самарского департамента транспорта Александра Ерополова, ограничительная мера будет действовать в ночное время суток, с 24:00 до 05:00. Ограничение движения транспорта начнется в ночь с 3 на 4 августа и будет действовать по 7 августа — движение по мосту в оба направления, в обычном режиме планируется восстановить к утру 7 августа 2023 года.

 

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