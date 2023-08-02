В Самаре временно ограничат движение по мосту на ул. Главной

В Самаре с 3 по 7 августа в связи с ремонтными работами будет ограничено движение по мосту на ул. Главной.
Ранее ООО "ПСК" взялось за приведение в нормативное состояние улицы Главной, которая проходит через два внутригородских района — Куйбышевский и Самарский. К настоящему времени ремонт по всей ширине проезжей части произведен от перекрестка с ул. Шоссейной до старого моста через реку Самара, а также в створе на противоположной стороне — от дома № 1 по ул. Князя Григория Засекина до мостового перехода.
В ближайшее время работы продолжатся: заменят покрытие и на мостовом переходе, который соединяет отдаленный Куйбышевский район с центром города.
"Совокупная протяженность всего обновляемого по нацпроекту участка по ул. Главной, включая мост, составляет 1,36 км, а общая площадь ремонта высокопрочной смесью последнего поколения — более 16,5 тыс. кв. м", — рассказал заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии, руководитель Управления развития, реконструкции и ремонта Ильдар Ибрагимов.
"В связи с необходимостью продолжения работ, учитывая интенсивность движения транспорта по мосту и высокую эксплуатационную нагрузку, а также важность обеспечения беспрепятственной работы строительной техники и оперативного завершения ремонта, принято решение о введении временного ограничения движения по мосту", — отмечается в сообщении горадминистрации.
По словам заместителя руководителя самарского департамента транспорта Александра Ерополова, ограничительная мера будет действовать в ночное время суток, с 24:00 до 05:00. Ограничение движения транспорта начнется в ночь с 3 на 4 августа и будет действовать по 7 августа — движение по мосту в оба направления, в обычном режиме планируется восстановить к утру 7 августа 2023 года.
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А наркоманы, почему-то, как покупали в Самаре наркотики, так и покупают их без проблем. Ничего не изменилось, к сожалению. Дело в том, что никто, конкретно, в решении этой проблемы не заинтересован. Скорее, наоборот.
А, конкретно, какие мероприятия проведены, кроме самого форума? Наркоманы как употребляли, так и употребляют, у них нет проблем в приобретении этого зелья.
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".