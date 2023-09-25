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Новикомбанк кредитует МСП без залога

МОСКВА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, в дополнение к успешно работающим кредитным продуктам в рамках контрактного финансирования запустил новый продукт для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Он позволяет им получить кредит на пополнение оборотных средств без залога и по упрощенной процедуре рассмотрения.

Фото: предоставлено Новикомбанком

В сентябре 2023 года, следуя трендам времени и учитывая пожелания клиентов, банк в дополнение к успешно работающим кредитным продуктам в рамках контрактного финансирования, ввел новый продукт — кредит на пополнение оборотных средств без залогового обеспечения. Размер кредита — 1/3 среднеквартальной выручки заёмщика по отчетности за последние четыре квартала, но не более 30 млн рублей.

Финансирование предоставляется сроком до 18 месяцев в виде разового кредита, возобновляемой или не возобновляемой кредитной линии со сроком каждого транша не более года. Погашение (снижение лимита) предполагается равными долями в последние 3 месяца срока действия кредитного договора. Комиссии за невыбранный лимит и досрочное погашение не взимаются.

"В новой для нашей страны экономической конъюнктуре у отечественных предпринимателей появились и новые перспективы развития — они связаны с необходимостью занять рыночные ниши, освободившиеся после ухода иностранных игроков. В этих условиях меры поддержки малого и среднего бизнеса обретают особую актуальность. Новикомбанк идет в ногу со временем и отвечает ожиданиям наших клиентов — как действующих, так и потенциальных. Поэтому мы постоянно работаем над улучшением условий обслуживания в нашем банке субъектов МСП. Считаем, что новый продукт будет особо востребован этой категорией клиентов банка и позволит получить беззалоговое финансирование на оборотные цели с упрощенной процедурой рассмотрения", — подчеркнул вице-президент — директор Департамента малого и среднего бизнеса Новикомбанка Денис Есипенок.

Новикомбанк активно участвует в реализации важнейших государственных задач по поддержке российского промышленного сектора, а с 2013 года успешно реализует программу поддержки производственных предприятий малого и среднего бизнеса.

Подробнее об условиях кредита — на сайте банка.

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