Тепловые сети Самары готовы к отопительному сезону

Мэрия и ресурсоснабжающая организация "Т Плюс" обеспечили готовность тепловых сетей Самары к отопительному сезону. В частности, Самарский филиал "Т Плюс" завершил работы по замене всех 18 плановых участков теплосети в областной столице, в общей сложности энергетики обновили свыше 56 км подземных коммуникаций города. Об этом сообщает пресс-служба "Т Плюс".

Так, на улице Куйбышева выполнена перекладка свыше 1 км трубопроводов и отремонтированы 11 тепловых камер. В настоящее время завершается благоустройство объекта: на участке от улицы Некрасовской до улицы Ленинградской установлен бордюрный камень, выполняется засыпка песком, идет подготовка к укладке тротуарной плитки. От улицы Ленинградской до площади Революции все работы полностью завершены.

Стоит отметить, что новые трубопроводы проложены в современной пенополиуретановой изоляции, что существенно повышает срок их эксплуатации. Также они оснащены системой оперативного диспетчерского контроля (СОДК), которая определяет место повреждения с точностью до одного-двух метров - это один из элементов большой программы автоматизации.

"На данный момент перекладка теплосетей в Самаре завершена. На ряде объектов продолжается восстановление благоустройства. В ближайшее время в планах - полностью привести в порядок все места перекладок на теплосетях", - отметил технический директор - главный инженер "Предприятия тепловых сетей" Александр Климашин.

"В этом году отопительный сезон начат планомерно, с 18 сентября. Согласно постановлению, подписанному в администрации Самары, с учетом социальной значимости дали право подключения к теплу всех учреждений социальной сферы. И первостепенно теплоноситель начали подавать именно в такие здания. С 25 сентября (и эта дата также обозначена в документе) началось постепенное подключение жилищного фонда к теплоисточникам. Подчеркиваю, что с сегодняшнего дня у многоквартирных домов есть именно право пуска отопления, и каждая управляющая компания, ТСЖ, ЖСК и ТСН имеют такую возможность, по готовности домов и соответствующим заявкам. Несмотря на то что установилась комфортная погода и среднесуточная температура наружного воздуха не опускается ниже +8 градусов Цельсия, муниципалитет решил: работа по пуску тепла должна быть не просто поэтапной, а заблаговременной", - отметил первый заместитель главы г.о. Самара Владимир Василенко.

Все работы остаются на непрерывном контроле мэрии и ресурсоснабжающей организации.

Высокие объемы перекладки тепловых сетей в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске стали возможными благодаря переходу городов на новую модель ценообразования по методу "альткотельной". Результатом модернизации инженерной инфраструктуры станет повышение надежности теплоснабжения горожан.



