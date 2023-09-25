Тепловые сети Самары готовы к отопительному сезону

Мэрия и ресурсоснабжающая организация "Т Плюс" обеспечили готовность тепловых сетей Самары к отопительному сезону. В частности, Самарский филиал "Т Плюс" завершил работы по замене всех 18 плановых участков теплосети в областной столице, в общей сложности энергетики обновили свыше 56 км подземных коммуникаций города. Об этом сообщает пресс-служба "Т Плюс".
Так, на улице Куйбышева выполнена перекладка свыше 1 км трубопроводов и отремонтированы 11 тепловых камер. В настоящее время завершается благоустройство объекта: на участке от улицы Некрасовской до улицы Ленинградской установлен бордюрный камень, выполняется засыпка песком, идет подготовка к укладке тротуарной плитки. От улицы Ленинградской до площади Революции все работы полностью завершены.
Стоит отметить, что новые трубопроводы проложены в современной пенополиуретановой изоляции, что существенно повышает срок их эксплуатации. Также они оснащены системой оперативного диспетчерского контроля (СОДК), которая определяет место повреждения с точностью до одного-двух метров - это один из элементов большой программы автоматизации.
"На данный момент перекладка теплосетей в Самаре завершена. На ряде объектов продолжается восстановление благоустройства. В ближайшее время в планах - полностью привести в порядок все места перекладок на теплосетях", - отметил технический директор - главный инженер "Предприятия тепловых сетей" Александр Климашин.
"В этом году отопительный сезон начат планомерно, с 18 сентября. Согласно постановлению, подписанному в администрации Самары, с учетом социальной значимости дали право подключения к теплу всех учреждений социальной сферы. И первостепенно теплоноситель начали подавать именно в такие здания. С 25 сентября (и эта дата также обозначена в документе) началось постепенное подключение жилищного фонда к теплоисточникам. Подчеркиваю, что с сегодняшнего дня у многоквартирных домов есть именно право пуска отопления, и каждая управляющая компания, ТСЖ, ЖСК и ТСН имеют такую возможность, по готовности домов и соответствующим заявкам. Несмотря на то что установилась комфортная погода и среднесуточная температура наружного воздуха не опускается ниже +8 градусов Цельсия, муниципалитет решил: работа по пуску тепла должна быть не просто поэтапной, а заблаговременной", - отметил первый заместитель главы г.о. Самара Владимир Василенко.
Все работы остаются на непрерывном контроле мэрии и ресурсоснабжающей организации.
Высокие объемы перекладки тепловых сетей в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске стали возможными благодаря переходу городов на новую модель ценообразования по методу "альткотельной". Результатом модернизации инженерной инфраструктуры станет повышение надежности теплоснабжения горожан.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!