Повара из Тольятти осудили за массовое отравление роллами

В Тольятти суд вынес приговор по делу о массовом отравлении роллами. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Напомним, со 2 по 5 июня 2022 г. 93 человека получили отравление из-за еды, заказанной в кафе "Кусай". 48 пострадавших, в том числе 17 детей, госпитализированы, еще 45 человек лечились амбулаторно.

Во время проверки правоохранители обнаружили в использовавшемся для приготовления курином филе патогенные микроорганизмы, из-за которых клиенты заведения заразились сальмонеллезной инфекцией.

В итоге уголовное дело возбудили в отношении 30-летнего старшего повара по ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление"). По версии следствия, мужчина должен был руководить кухней и следить за соблюдением санитарно-гигиенических норм. При этом он разрешил работать сотрудникам, не прошедшим в полном объеме медосмотр, а также допустил нарушение технологии изготовления и хранения готовых блюд. Роллы делали из ингредиентов, не имеющих данных о времени изготовления.

В суде повар признал вину. Ему назначили год ограничения свободы.