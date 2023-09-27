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Дорожное строительство Транспорт и связь

Благодаря нацпроекту в этом году в Самарской области обновят более 180 км туристических маршрутов

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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27 сентября отмечается Всемирный день туризма. В регионе по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" обновят 19 участков дорог протяженностью более 180 км, входящих в туристические маршруты.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уделяет значительное внимание развитию туристической отрасли, прежде считавшейся недооцененной. "Мы понимаем, какой огромный, еще не реализованный туристический потенциал есть у Самарской области. - региона, который всегда считался индустриальным, промышленным. Развитие туризма - не только возможность познакомить большее число людей с нашими знаковыми местами и достопримечательностями. Это и колоссальный сектор экономики, который будет увеличивать свой вклад в опережающее развитие региона", - подчеркивает глава региона.

На большинстве объектов, ведущих к достопримечательностям Самарской области, работы завершены или находятся в высокой степени готовности.

Так, в Красноярском районе Самарской области с опережением срока отремонтирован участок автомобильной дороги Большая Раковка - Красный Городок протяженностью 4,2 км. Дорога ведет к поселку Красный городок, где располагается памятник архитектуры Свято-Троицкий женский монастырь, построенный в 1859 году.

Также в районе завершен ремонт региональной трассы "Урал" - Большая Каменка - Русская Селитьба - Большая Чесноковка, которая ведет к старинному селу Русская Селитьба в Красноярском районе. Здесь расположен святой источник Владимирской иконы Божией матери, за исцелением к которому приезжают со всей России. В 2018 году дорожники отремонтировали 26 км дороги, а в текущем году еще 5,3 км с примыканием к Русской Селитьбе.

Раньше срока завершен ремонт участка региональной трассы Урал" - Исаклы - Шентала протяженностью 21,5 км, расположенного на подъезде к селу Шентала. Дорога выходит на федеральную трассу М-5 "Урал" и в соседний регион - Республику Татарстан. Также трасса ведет к Казанско-Богородицкому роднику на лесной горе Варга, расположенной у села Крепость-Кондурча на стыке Шенталинского и Челно-Вершинского районов.

В высокой степени готовности ремонт дорог, ведущих к старинным православным памятникам архитектуры - Церкви Михаила Архангела в селе Лозовка Кинель-Черкасского района 1845 года постройки, Храму в честь Вознесения Христова в селе Кинель-Черкассы 1833 года постройки, Храму рождества Пресвятой Богородицы  в селе Екатериновка Приволжского района 1813 года постройки, Церкви Архангела Михаила в селе Красноармейское 1849 года постройки.

Еще один туристический маршрут, проходящий по территории национального парка "Самарская Лука", в настоящее время ремонтируют в Ставропольском районе. Участок автомобильной дороги Александровка - Сосновый Солонец - Березовый Солонец - Ермаково протяженностью 22,3 км обновят  к 1 ноября 2023 года.

Гид потребителя

Последние комментарии

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