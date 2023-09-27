Благодаря нацпроекту в этом году в Самарской области обновят более 180 км туристических маршрутов

27 сентября отмечается Всемирный день туризма. В регионе по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" обновят 19 участков дорог протяженностью более 180 км, входящих в туристические маршруты.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уделяет значительное внимание развитию туристической отрасли, прежде считавшейся недооцененной. "Мы понимаем, какой огромный, еще не реализованный туристический потенциал есть у Самарской области. - региона, который всегда считался индустриальным, промышленным. Развитие туризма - не только возможность познакомить большее число людей с нашими знаковыми местами и достопримечательностями. Это и колоссальный сектор экономики, который будет увеличивать свой вклад в опережающее развитие региона", - подчеркивает глава региона.
На большинстве объектов, ведущих к достопримечательностям Самарской области, работы завершены или находятся в высокой степени готовности.
Так, в Красноярском районе Самарской области с опережением срока отремонтирован участок автомобильной дороги Большая Раковка - Красный Городок протяженностью 4,2 км. Дорога ведет к поселку Красный городок, где располагается памятник архитектуры Свято-Троицкий женский монастырь, построенный в 1859 году.
Также в районе завершен ремонт региональной трассы "Урал" - Большая Каменка - Русская Селитьба - Большая Чесноковка, которая ведет к старинному селу Русская Селитьба в Красноярском районе. Здесь расположен святой источник Владимирской иконы Божией матери, за исцелением к которому приезжают со всей России. В 2018 году дорожники отремонтировали 26 км дороги, а в текущем году еще 5,3 км с примыканием к Русской Селитьбе.
Раньше срока завершен ремонт участка региональной трассы Урал" - Исаклы - Шентала протяженностью 21,5 км, расположенного на подъезде к селу Шентала. Дорога выходит на федеральную трассу М-5 "Урал" и в соседний регион - Республику Татарстан. Также трасса ведет к Казанско-Богородицкому роднику на лесной горе Варга, расположенной у села Крепость-Кондурча на стыке Шенталинского и Челно-Вершинского районов.
В высокой степени готовности ремонт дорог, ведущих к старинным православным памятникам архитектуры - Церкви Михаила Архангела в селе Лозовка Кинель-Черкасского района 1845 года постройки, Храму в честь Вознесения Христова в селе Кинель-Черкассы 1833 года постройки, Храму рождества Пресвятой Богородицы в селе Екатериновка Приволжского района 1813 года постройки, Церкви Архангела Михаила в селе Красноармейское 1849 года постройки.
Еще один туристический маршрут, проходящий по территории национального парка "Самарская Лука", в настоящее время ремонтируют в Ставропольском районе. Участок автомобильной дороги Александровка - Сосновый Солонец - Березовый Солонец - Ермаково протяженностью 22,3 км обновят к 1 ноября 2023 года.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?