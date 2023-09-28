В Тольятти состоялась презентация итогов краеведческого проекта при поддержке ТОАЗа

В ДК "Тольяттиазот" состоялась презентация итогов проекта по популяризации Тольятти "Три ритма города", который получил грантовую поддержку ТОАЗа в рамках V этапа конкурса "Химия добра".

На итоговом мероприятии, объединившем создателей и участников проекта, представителей администрации, "Тольяттиазота" и Тольяттинского государственного университета, авторы представили карты-путеводители, озвучили статистику посещений экскурсий, а также планы по разработке новых маршрутов - по микрорайону Шлюзовой и лесным зонам Тольятти.

Проект по знакомству с Тольятти охватывает все районы города. Экскурсия по Автозаводскому району - "Город в городе" - показывает кварталы самой ранней застройки. Маршрут по Центральному району, или "Старый добрый центр", выстроен вокруг знаковых достопримечательностей и культурных локаций старого города. Знакомство с Комсомольским районом "Здесь начинается город" привлекает внимание к ключевым точкам инфраструктуры и историческим аспектам Ставрополя-на-Волге. Отдельной программой предусмотрено изучение мемориалов и скульптур городского Парка Победы - "О чем говорят памятники".

В течение лета четыре туристических маршрута, разработанных специалистами Тольяттинского краеведческого музея, протестировали более 200 гостей и жителей города.

Финалом проекта стало тиражирование путеводителей. Карты представляют собой печатную продукцию с нанесенным маршрутом и аннотациями по каждому объекту на пути следования. Получить бесплатный экземпляр можно в краеведческом музее города.

"Тольяттиазот" всегда поддерживает социально-культурные инициативы, направленные на сохранение исторической памяти и популяризацию этих знаний. Проект "Три ритма города" был отмечен авторитетным жюри грантового конкурса предприятия за масштабность, самобытность и просветительскую направленность. Он будет способствовать более глубокому знакомству жителей Тольятти с историческими особенностями, культурным наследием и интересными локациями родного города", - говорит Ирина Филатова, директор по связям с общественностью ПАО "ТОАЗ".