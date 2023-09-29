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ЖКХ и благоустройство Общество

"Газпром газораспределение Самара" повторно отключил от газоснабжения дом в Жигулевске из-за долгов и врезки

ЖИГУЛЕВСК. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты ООО "Газпром газораспределение Самара" повторно отключили от газоснабжения дом в Жигулевске из-за долгов абонента и несанкционированного подключения, сообщает компания.

Фото: предоставлено ООО "Газпром газораспределение Самара"

Впервые дом был отключен от газовых сетей в прошлом году в связи с крупной задолженностью потребителя и недопуском специалистов к газовому оборудованию.

В рамках проверки в текущем году газовики выявили несанкционированное подключение дома к газовым сетям и ликвидировали его. Сейчас долг абонента за газ с учетом штрафа за несанкционированное подключение превышает 750 тыс. рублей. Также у него отсутствует договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования.

Материалы направлены в правоохранительные органы для привлечения нарушителя к установленной законом ответственности.
"Только специализированная организация может проводить подключение к газовым сетям. В противном случае нарушителя ждут финансовые издержки и ответственность вплоть до уголовной. Важно помнить, что опасность незаконного подключения может привести к риску возникновения аварийной ситуации и подвергнуть угрозе жизни и здоровье окружающих", - отметила главный инженер ООО "Газпром газораспределение Самара" Екатерина Мутовкина.

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