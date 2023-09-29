"Газпром газораспределение Самара" повторно отключил от газоснабжения дом в Жигулевске из-за долгов и врезки

Специалисты ООО "Газпром газораспределение Самара" повторно отключили от газоснабжения дом в Жигулевске из-за долгов абонента и несанкционированного подключения, сообщает компания.
Впервые дом был отключен от газовых сетей в прошлом году в связи с крупной задолженностью потребителя и недопуском специалистов к газовому оборудованию.
В рамках проверки в текущем году газовики выявили несанкционированное подключение дома к газовым сетям и ликвидировали его. Сейчас долг абонента за газ с учетом штрафа за несанкционированное подключение превышает 750 тыс. рублей. Также у него отсутствует договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования.
Материалы направлены в правоохранительные органы для привлечения нарушителя к установленной законом ответственности.
"Только специализированная организация может проводить подключение к газовым сетям. В противном случае нарушителя ждут финансовые издержки и ответственность вплоть до уголовной. Важно помнить, что опасность незаконного подключения может привести к риску возникновения аварийной ситуации и подвергнуть угрозе жизни и здоровье окружающих", - отметила главный инженер ООО "Газпром газораспределение Самара" Екатерина Мутовкина.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!