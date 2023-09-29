Руководство Новикомбанка получило высшие награды банковского сообщества

На XX Международном банковском форуме "Банки России — XXI век" состоялась торжественная церемония награждения, в рамках которой организатор форума — Ассоциация банков России отмеатила заслуги Новикомбанка престижными отраслевыми наградами.

Председатель Совета Ассоциации банков России (АБР) Анатолий Аксаков и президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский в рамках форума "Банки России — XXI век" вручили Новикомбанку четыре награды, в том числе за активное участие руководства банка в жизни ассоциации и высокий профессионализм в организации банковского дела.

В торжественной обстановке Банк был удостоен диплома в честь 30-летия со дня основания. Сегодня Новикомбанк является эффективным центром финансирования высокотехнологичных отраслей, опорным банком российской промышленности. В настоящее время закладывается фундамент новой модели экономического развития страны, и в эпоху системных изменений главной задачей для Банка остается обеспечение бесперебойной работы предприятий Госкорпорации Ростех, реализующих проекты национального значения.

Председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева получила почетный диплом за личный вклад в развитие национальной банковской отрасли и плодотворное сотрудничество с АБР. Принимая во внимание активную деятельность Елены Александровны в подготовке предложений по поддержке финансового рынка и совершенствованию регуляторных стимулов для реализации проектов технологического суверенитета, на выездном заседании Совета Ассоциации банков России также было принято решение о включении руководителя Новикомбанка в состав президиума Совета Ассоциации.

Серебряные знаки Ассоциации банков России были вручены старшему вице-президенту Новикомбанка Анне Лаврентьевой и вице-президенту - директору департамента развития бизнеса Новикомбанка Игорю Куржиямскому. Одна из главных наград банковского сектора присуждается руководителям и сотрудникам банков, федеральных и региональных органов исполнительной и законодательной власти, снискавшим заслуженное уважение участников банковского сообщества, в том числе за вклад в укрепление взаимодействия с ассоциацией.

"В основе многих решений, принятых в интересах трансформации банковского сектора, стоит наша совместная работа с участниками ассоциации. Мы принимаем активное участие в деятельности ассоциации, наши эксперты включены во множество комитетов и рабочих групп, вовлечены в разработку и подготовку предложений, направленных на совершенствование регулирования кредитования предприятий реального сектора экономики. Многие из них уже нашли свое воплощение в конкретных нормативных документах. От имени нашего акционера и от лица всего коллектива Новикомбанка выражаем благодарность руководству Ассоциации банков России и всему профессиональному сообществу за достойную оценку нашей работы. Уверены, что главные совместные достижения еще впереди!", — подчеркнула председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.



