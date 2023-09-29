В Самаре возбудили дело на мужчину, вступившего в РДК и уехавшего в Украину

В Самаре возбудили дело против "курсанта Русского добровольческого корпуса" (признан террористическим и запрещен в РФ), сообщает телеграм-канал Baza. Он перебрался в Украину и рассказал в интервью на ютубе о подготовке к военным действиям против ВС РФ.
Интервью с Александром Кудашевым — 40-летним "воинствующим пацифистом" и "курсантом РДК*" из Самары — появилось на ютубе в июле. Мужчина рассказал, что перебрался в Украину с помощью РДК* и затем присоединился к формированию. После этого, по словам Александра, он "впервые взял в руки оружие" и начал проходить обучение, чтобы присоединиться к боевым действиям против российской армии в качестве пулеметчика.
"Блок на то, чтобы не брать в руки оружие был снят. Следующий блок — нажать на спусковой крючок. Эти блоки рушатся под обстоятельствами. Поэтому, когда наступит время вступить в бой и передо мной будет противник — человек, который принял другую сторону идеологически — наверное, будет тяжело. Но морально я к этому готовлюсь", — рассказал Кудашев.
Об этом интервью в итоге узнали и в Центре "Э" по Самарской области. Теперь на Александра возбудили уголовное дело по статье об участии в незаконном вооруженном формировании, которая предусматривает до 15 лет колонии. При этом у Кудашева уже есть две судимости: за убийство и покушение на кражу.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".