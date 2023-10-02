Тольяттинскую фирму подозревают в недоплате таможенных платежей на 11 млн рублей

В Самарской области возбудили уголовное дело из-за уклонения от уплаты таможенных платежей (п. "г" ч. 2 ст. 194 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Самарской таможни.

Ранее тольяттинская фирма поставила для иностранного заказчика производственное оборудование, а также оказывала услуги по его проектированию и доработке.

Позже таможенники обнаружили, что тольяттинцы задекларировали само оборудование, а вот документы, подтверждающие дополнительные расходы за опытно-конструкторские и технологические работы, а также за доработку оборудования на общую сумму более 600 тыс. евро, не представили. Это снизило сумму таможенных платежей на 11 млн рублей.