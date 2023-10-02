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Новикомбанк повысил ставки по вкладам

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, повысил процентные ставки по рублевым депозитам. По линейке "Капитал" уровень максимальной доходности будет достигать теперь 12,3%, а по вкладу "Рантье" — 13,5%.

Фото: предоставлено Новикомбанком

С 29 сентября 2023 года меняются процентные условия по вкладам линейки "Капитал". В Новикомбанке они принесут теперь доход от 9% до 12,3% годовых. Ставки по вкладам "Рост" и "Комфорт" останутся прежними.

"Капитал" — это вклады с повышенной процентной ставкой и выплатой процентов в конце срока. Срок размещения по нему составляет 91, 181, 367, 730 и 1100 дней. Процентная ставка устанавливается в зависимости от валюты, размера первоначального взноса и срока в соответствии с указанными интервалами. Вклад доступен в интернет-банке, в том числе через мобильное приложение. Пополнение и расходные операции (частичное снятие денежных средств) по нему не предусмотрены.

Со 2 октября увеличатся также процентные ставки по вкладу "Рантье". Его доходность составит от 12,2% до 13,5% в зависимости от суммы и срока размещения средств.

Вклад "Рантье" — это индексируемый депозит, процентные условия вклада "привязаны" к значению ключевой ставки Банка России. При ее изменениях автоматически меняется и процентная ставка "Рантье". Благодаря этому клиенты всегда получают актуальные и выгодные условия по этому накопительному продукту.

Эксклюзивность "Рантье" заключается в том, что вкладчик может пополнять его без ограничения сумм в течение всего срока депозита. Срок вклада — 250, 550 или 1100 дней. Минимальная сумма для открытия "Рантье" — всего 10 тысяч рублей. Расходные операции не предусмотрены.

"Новикомбанк чутко реагирует на изменение рыночной ситуации. Мы всегда стараемся предложить максимально выгодные условия размещения денежных средств. Гибкость и высокое качество наших популярных продуктов позволяют клиентам сохранять и преумножать свои сбережения в стабильных финансовых инструментах", — заверил директор департамента частного банковского обслуживания Новикомбанка Александр Сычков.

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