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Муниципалитеты Власть и политика

Николай Ренц об отопительном сезоне в Тольятти: "Последнее слово - за УК и ТСЖ"

ТОЛЬЯТТИ. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэр Тольятти Николай Ренц обратил внимание жителей на то, что, несмотря на старт отопительного сезона в городе с 5 октября, окончательное решение о сроках подачи тепла остается за управляющими компаниями и ТСЖ, в соответствии с пожеланиями собственников.

"На прошлой неделе мы выпустили два постановления, согласно которым новый отопительный сезон в Тольятти начинается с 5 октября, а уже с 29 сентября разрешен пуск тепла на объекты социальной сферы", - рассказал мэр Тольятти. 

По словам Николая Ренца, заявки на подачу отопления от учреждений поступают. Единая дежурная диспетчерская служба будет в ежедневном режиме собирать данные и контролировать весь процесс.

"Но я хочу обратить внимание горожан на следующее: то, что постановления подписаны, не означает, что 5 октября мы пустим тепло в жилые дома. Все будет зависеть от среднесуточной температуры. Вы знаете, что, согласно нормативу, мы должны начинать отопительный сезон и открывать задвижки в том случае, когда среднесуточная температура воздуха на улице в течение пяти дней подряд не превышает восьми градусов. Как правило, жители начинают обращаться с просьбами пустить тепло в дома значительно раньше. Хочу еще раз подчеркнуть: мы своими постановлениями все необходимые права на это управляющим компаниям и ТСЖ дали. Поэтому именно управляющая компания или ТСЖ по согласованию с жителями вправе приступать к пуску тепла на тот или иной дом с 5 октября".

Глава Тольятти подчеркнул: никакого дополнительного решения от городской администрации на этот счет не требуется.

"Если холодно - жители сами обращаются в управляющую компанию. Но все равно должно быть некое общее решение собственников - совета дома, правления ТСЖ или другого уполномоченного собственниками органа. Это не решение местной власти - давать на дом тепло или нет. Мы все дома проверили и понимаем, что они к отопительному сезону готовы. Но окончательное решение о сроках подачи тепла остается за управляющими компаниями и ТСЖ, в соответствии с пожеланиями собственников", - заключил Николай Ренц.

Гид потребителя

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